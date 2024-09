Bdsm-liefhebbers geven zich bloot: 'Volledig open in wat we doen'

Indecent is gevestigd in een fraai en licht pand midden in een Beverwijkse winkelstraat. Open en bloot en niet verscholen in een donker steegje. Achter de toonbank, die tegelijk dienstdoet als dj-tafel, staat een luxe koffieapparaat. Er zijn meerdere paskamers, zodat klanten zonder oponthoud kleding kunnen passen. Ook hangen er badjassen, zodat het steeds opnieuw aankleden overbodig is. De kinky kleding hangt aan vele rekken te pronken. Metaal, leer, lak, rubber; het is allemaal in ruime mate aanwezig.

Ook zijn er vele accessoires te vinden. Schoenen, sieraden, BDSM-attributen, maar ook seksspeeltjes, hulpmiddelen en massageolie of condooms. ‘Daar was vraag naar, dus dat zijn we erbij gaan doen. Maar de hoofdmoot blijft toch wel de kleding,’ vertelt Harry Rodenburg. Samen met zijn vrouw Esther is hij eigenaar van de zaak.

Het valt op dat de clientèle heel gevarieerd is: oud, jong, stellen, moeders en dochters, en zelfs vrouwen met hoofddoek lopen er binnen op zoek naar kinky kleding. Toch kleven er nog altijd vooroordelen aan de wereld van de erotische en kinky feesten. Terwijl een lang en gelukkig huwelijk gezien de cijfers een zeldzaamheid is geworden, verleidingen op internet overal opduiken en velen door dating-apps dikke duimen krijgen van het naar links en rechts swipen. Je zou kunnen denken dat de tijd rijp is om wat meer open minded te zijn.

Harry vertelt lachend hoe hij soms groepjes winkelende vriendinnen voorbij de winkel ziet lopen. ‘Dan spreken ze er schande van tegen elkaar of giechelen ze en durven amper naar binnen te kijken. Maar vaak komt een van hen een dag later alleen de zaak bezoeken. Ze vinden het wel degelijk leuk en interessant, maar durven dat niet met hun vriendinnen te delen.’

Harry Rodenburg met zijn vrouw Esther.

Maar over het algemeen denken mensen die nog nooit op een kinky feest zijn geweest nog altijd dat daar steevast een ‘kluwen neukende mensen over de vloer rolt’. Dit blijkt toch echt wat genuanceerder te liggen, blijkt uit gesprekken met bezoekers van die feesten. Soms draait het om een bepaalde fetisj, zoals alleen de kleding. Soms dient het om de sleur uit een relatie te halen. Vaak is seks met anderen een optie, maar zeker niet altijd het enige doel.

Harry en Esther betraden de wereld van kinky feesten zeven jaar geleden, toen hun (seksuele) relatie wat saaier begon te worden. ‘Nadat de kinderen de deur uit waren, zat de sleur er een beetje in bij ons. Het besluit om kinky feesten te gaan bezoeken, heeft ons enorm goed gedaan. Belangrijk was dat we we het allebei wilden, onze neuzen stonden dezelfde kant op. Maar het heeft ons leven totaal verrijkt.’

Voor ze Indecent openden, had Harry een tuincentrum. ‘Maar toen we de feesten begonnen te bezoeken, merkten we dat het moeilijk was om goede kinky kleding te vinden. Online lukt wel, maar juist dit soort kleding wil je passen en voelen. We hebben ons gevoel gevolgd en zijn de winkel begonnen die we zelf maar nergens konden vinden.’

Na corona zijn de feesten wat kleiner geworden, vindt hij. ‘Maar er zijn wel meer verschillende soorten feesten nu. Voor ieder persoon en elke fetisj is er wel op maat een feest te vinden.’ Zelf bezoekt hij graag feesten gehuld in androgyne kleding. ‘Ik ben niet homoseksueel, ik vind die kleding gewoon mooier en veel uitgebreider dan mannenkleding.’

In zijn jonge jaren experimenteerde hij volop op seksueel gebied. ‘Ik ben toen best wel losgegaan, haha. Veel mensen houden het geheim dat ze kinky feesten bezoeken. Ze zijn bang daarop veroordeeld te worden. En sommigen zijn bang dat ze chantabel worden en dat het bijvoorbeeld gevolgen kan hebben voor hun werk.’

Zelf heeft hij daar overigens geen enkel probleem mee. ‘Als ze mij zouden proberen te chanteren met het plaatsen van een foto, zou ik alleen zeggen dat ze vooral mijn naam er goed bij moeten zetten. Wij zijn volledig open in wat we doen. Dat geeft een enorm gevoel van vrijheid.’

Op de feesten komen soms wel 1500 mensen, maar een grote orgie is het zeker niet. ‘Voor seks zijn er aparte ruimtes. Maar het feest draait er vooral om dat je je vrijer kunt gedragen en bewegen. Dat je kleding kunt dragen die je in andere gelegenheden niet zo snel zal of kan dragen. Maar verder wordt er gewoon gedanst als in andere clubs. Alleen is er geen haantjesgedrag en wordt er minder gedronken. Zeker bij kinky of fetisjfeesten gaat het vaak meer om het bekijken van anderen en zelf bekeken worden. In bijvoorbeeld een parenclub zal de insteek meer op de seks liggen, maar ook daar geldt dat het geen must is. Het kan gebeuren, maar niets moet.’

Een van de klanten vertelt dat hij samen met zijn vrouw feesten bezoekt. ‘Dat de sfeer ontspannen is, is een gevolg van het feit dat iedereen dezelfde instelling heeft: ze komen voor seks. Maar dat houdt niet in dat we ook altijd seks hebben. Dat hebben we daar vaker niet dan wel. Maar weten dat iedereen dezelfde instelling heeft, zorgt dat de sfeer altijd heel ontspannen is.’

Myra (37)

‘Als kind was ik net een ekster. Ik vond alles wat glom geweldig. De eerste cd die ik ooit kocht, was van Wasteland, op de zwarte markt, en toen was ik pas 8 jaar oud. Later, op mijn twaalfde, werd ik groot fan van Marilyn Manson, wat ik nog steeds ben trouwens. Toen ik weer wat ouder was, merkte ik dat ik me goed voelde in kinky kleding. Dat is mijn fetisj.

Een taxichauffeur die ik kende, liet me kennismaken met fetisj en kinky feesten. Toen had je nog iemand nodig die de weg kende, tegenwoordig is het allemaal wat makkelijker, vooral door internet.

Mensen die nooit op een kinky feest komen, hebben er altijd vooroordelen over. Ze denken allemaal dat op die feesten iedereen seks heeft met elkaar, dat het alleen daar om draait. Ze zijn overigens wel altijd heel nieuwsgierig en willen alles weten. Maar toch heb ik het idee dat Nederland de laatste jaren preutser is geworden. Voor mij is het een avondje uitgaan, alleen veel vrijer en in sexy kleding. Er wordt veel minder geoordeeld over hoe je eruitziet. Als vrouw word je niet lastig gevallen, hoe sexy je je ook kleedt. Je krijgt wel veel complimenten. En natuurlijk, als je op zoek bent naar seks, dan kun je dat daar ook vinden. Maar voor heel veel mensen is dat niet het belangrijkst. Ik heb een vriend en ben monogaam, maar in die kleding voel ik me gewoon als de beste versie van mezelf.’

Dennis (46) en Ilona (50)

Dennis: ‘We leerden elkaar vierenhalf jaar geleden kennen op de Kamasutrabeurs. Daarna trokken we veel samen op, gingen samen naar erotische beurzen en sliepen samen in hotels als friends with benefits. Maar het was zo leuk samen dat het een echte relatie werd.’

Ilona: ‘Toen we elkaar leerden kennen, was ik nog niet zo lang gescheiden. Na 28 jaar met een vaste partner wilde ik mijn leven wat spannender maken. Met mijn ex-partner was ik weleens naar een kinky feest geweest, maar dat was eerlijk gezegd vooral om eens legaal te kunnen neuken met een ander. Met Dennis is het meer samen uitgaan, alleen dan naar een kinky feest. Het is heel prettig om in kinky kleding uit te gaan. Het maakt me zelfverzekerder, zeker nadat ik 60 kilo ben afgevallen. En het is kleding die ik in de normale wereld niet kan dragen. En ja, er kan soms wat gebeuren. We leren samen mensen kennen, die hetzelfde denken als wij. Er moet wel een klik zijn. Als die er is, spreken we soms ook bij ons thuis af. Het fijne van kinky feesten is dat iedereen in zijn waarde wordt gelaten. Of je nu dik, dun, jong of oud bent, en wat voor fetisj je ook hebt; je kunt gewoon zijn wie je bent.’

Dennis: ‘Als je in een gewone kroeg tegen een man zegt dat zijn vrouw er leuk uitziet, krijg je een tik op je neus. Op een kinky feest gebeurt dat niet. Iedereen is open en niets is moeilijk.’

Ilona: ‘Wij zijn gezelligheidsdieren. We doen soms ook een wap-avond (weekend adult party, red.) met een ander koppel. Technomuziekje op, snoepje erbij. En ook dan moet er niets. Soms fröbelen we alleen een beetje aan elkaar.’

Dennis: ‘Een relatie kan gaan vervelen, zeker seksueel, maar wij hoeven nooit vreemd te gaan. We doen dit samen en er zijn geen geheimen. Je zou ons soft-swingers kunnen noemen.’

Ilona: ‘Onze vrienden komen inmiddels voornamelijk uit de kinky-wereld. Onlangs zijn we getrouwd. 90 procent van onze gasten kennen we uit de swingerswereld. Dat was ontzettend gezellig en relaxed.’

Manita (57) en Jorgen (56)

Manita: ‘Ik ben al 25 jaar meesteres. Mijn ex-man vond het fijn gedomineerd te worden. Ik ontdekte dat ik het leuk vond en dat dominante altijd al in me had. Ik hou ook van leren kleding en de feesten. Jorgen is trots op me. Mijn moeder maakte zich in het begin enige zorgen toen ze ervan hoorde. Die was bang dat ik geslagen zou worden. Ik kon haar geruststellen: “Ma, ik sla hen, zij mij niet,” haha. Ik heb geen seks met mijn klanten. De ontlading is doorgaans vooral geestelijk. Maar als ik thuiskom, moet Jorgen soms wel even aan de bak. Het is dankbaar werk, omdat ik mijn klanten iets geef wat ze vaak moeilijk kunnen vinden. Van de bedankbrieven krijg ik soms echt kippenvel.’

Jorgen: ‘Ik ben altijd vrij geweest op seksueel gebied. Hield van experimenteren en kom nu een paar jaar op BDSM-feesten. Daar heb ik Manita ook ontmoet. Dat buitenstaanders er vooroordelen over hebben, gaat toch een beetje in je hoofd zitten. Soms dacht ik daardoor weleens dat ik misschien niet helemaal spoorde. Maar sinds ik “wat anderen vinden” helemaal los heb gelaten, geniet ik er enorm van. Ik ben zelf een masochist, niet onderdanig. In het dagelijks leven ben ik juist een stoere vent. Pijn incasseren is voor mij een manier om de controle even los te laten. Ik krijg daar heel veel energie van. Net alsof ik een zuurstoftank heb opgegeten.’

Manita: ‘We laten altijd iedereen in zijn of haar waarde op bijeenkomsten of feesten. Er is nooit ruzie. Buitenstaanders denken vaak dat kinky feesten niets meer zijn dan een kluwen neukende mensen, maar zeker bij BDSM-feesten gebeurt dat niet. Tuurlijk, als dat is wat je zoekt, kun je dit vast ook wel vinden, maar daar moet je dan echt zelf voor kiezen. Veel mensen zien sm nog als een afwijking. Dat zal waarschijnlijk ook niet veranderen. Maar veel van mijn klanten zijn heel normale mensen die gewoon even iets heel anders willen. Alles even los willen laten. En dat kan ik ze geven.’

Jorgen: ‘Het is best vreemd dat mensen zo preuts naar kinky, en dus ook BDSM-feesten kijken, terwijl de jeugd juist veel losser is tegenwoordig.’

Kylie Cassar (22)

‘Ik ben twee jaar geleden begonnen met strippen. Ik heb tien jaar op de theaterschool gezeten, kreeg zang- en dansles. Daarna werkte ik een tijdje op een rondvaartboot in Amsterdam.

Toen ik eens na mijn werk, laat op de avond, op weg was naar huis, zag ik een stripper lopen op straat. Ik raakte met haar in gesprek en ze gaf me haar kaartje. Ik wilde dolgraag ook strippen, maar heb er toch lang over nagedacht. Voornamelijk omdat ik niet tevreden was met mijn lichaam en moeite had met het idee dat anderen mijn naakte lichaam zouden zien. Uiteindelijk heb ik die schaamte overwonnen en ben ik op mijn twintigste toch begonnen. Toen bleek dat mijn onzekerheid over mijn lichaam vooral in mijn eigen hoofd zat.

Ik treed inmiddels veel op op kinky feesten. En ik doe veel meer dan alleen strippen. Vijf maanden geleden ben ik mijn eigen entertainmentbedrijf begonnen: Queen of Hearts Amusement. Ik ben ook te boeken voor gogo en showdancing, domina en kinky shows. Ik bedenk de acts en kleding. Ik werk ook voor bedrijven en zie mezelf als entertainer en showgirl, waarbij naakt een rol speelt of kan spelen. Op het podium ben ik dominant, maar in relaties eerder submissive. Ik val op vrouwen, maar vind het leuk om een beetje met mannen te spelen, ze een beetje te pesten. Maar seksueel trekken mannen me niet. Op het podium, in die kinky kleding, voel ik me vrij en sexy. Ik ben inmiddels niet meer bezig met wat mensen denken. Die mensen begrijpen kinky niet. Voor mij gaat het om heel andere dingen dan alleen seks. Ik ben geen hoer of slet, ik vind mijn outfits gewoon prachtig en geniet van het spel. In die kinky kleding voel ik me sexy, en dat is heel wat anders dan op zoek zijn naar seks.

De sfeer op kinky feesten is altijd heel ontspannen. Zeker in de kleding die ik draag, zou ik in normale uitgaansgelegenheden om de haverklap een pets op mijn reet krijgen van mannen. Op kinky feesten gebeurt dat niet. Daar krijg je gewoon een compliment. En als ze toch een pets willen geven, vragen ze vooraf keurig om toestemming. Het is soms net een soort musical waar iedereen zijn eigen rol heeft. Het is wel een kostbare hobby, de kleding is niet goedkoop. Maar ik wil actief blijven in dit wereldje en me blijven ontwikkelen, nog meer ontdekken en nog beter leren dansen.’

