Fluistermeisjes zorgen voor kippenvel op YouTube

Ze zijn ontstellend populair, de fluisterfilmpjes op YouTube. Sven Gerrets dook in de wereld van de brain-masseuses. ‘Er zijn mensen die denken dat het seksueel is, dat het iets te maken heeft met orgasmes, maar dat is het totaal niet!’

Fotografie Getty Images

ASMR staat voor Autonomous Sensory Meridian Response en wordt onder kenners ook wel ‘the tingles’ genoemd. Het is een plezierig tintelend, verlammend gevoel dat zweeft tussen kippenvel, totale ontspanning en sensorische euforie. Het begint op je kruin en verspreidt zich langs je ruggengraat. Ben je er gevoelig voor, dan kan het door visuele en auditieve prikkels worden veroorzaakt.

Wat betreft de filmpjes op YouTube heeft het iets ongemakkelijks om toe te geven dat je ze met plezier kijkt en luistert, omdat mensen die zelf ASMR niet ervaren moeite hebben om het te begrijpen. Meerdere mensen in mijn omgeving griezelen de kamer uit als ik ze een filmpje laat zien waarin een meisje hees begint te fluisteren.

‘Een fetisj!’ is het eerste dat ze roepen. Misschien niet vreemd, als het betreffende meisje in beeld net zachtjes smakkend doet alsof haar microfoon jouw hoofd is, en ze in je oren lispelt. Of als in een ander filmpje een vrouw in doktersjasje en met een stethoscoop doet alsof ze de toeschouwer een lichamelijk onderzoek geeft. Toch heeft het daar niets mee te maken.

Mandy, die haar eigen ASMR-kanaal heeft: ‘Er zijn mensen die denken dat het seksueel is, dat het iets te maken heeft met orgasmes, maar dat is het totaal niet!’

