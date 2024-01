Sexy nomaden gaan uit de kleren voor amateurfotografen

Een groep Nederlandse modellen vliegt de hele planeet rond voor sexy shoots. De wereld is hun catwalk. Volgende haltes: Dominicaanse Republiek, Stockholm, Californie?, Singapore en Australie?. ‘Zelden mag ik nog mijn kleren aanhouden. Wel bij de commercie?le klussen natuurlijk... Je gaat niet naakt een Philips-lampje verkopen.’

Michelles moeder vond onlangs een Margriet van bijna 30 jaar geleden. Michelles eerste fotoshoot, een kleuter in een jurkje. Daarna ging het met horten en stoten. Toen ze op haar 18de in Groningen Engels studeerde, trok ze op haar ov-jaarkaart naar Amsterdam en bezocht een paar bureaus. Ze werd overal afgewezen, op lengte. 1,72 meter is vereist, 1,76 meter ideaal. Michelle haalt net de 1,65 meter. ‘Nu was ik ook nog niet echt helemaal uit mijn ei,’ zegt ze.

3 jaar later begon het weer te kriebelen. Michelle schreef zich in bij DutchHeaven, een inmiddels ter ziele gegane website als ontmoetingsplaats voor fotografen en modellen. Zoals alle meisjes begon ze met TFP (time for print, de fotograaf doet het gratis, het meisje krijgt de afdrukken). Toch wel 3 jaar lang had ze vier van die klussen per maand. ‘Ik had er lol in. Dat ik er geld mee zou kunnen verdienen, wist ik toen nog niet. Ik werd er minder onzeker van, ik vond mezelf mooi.’

Toen reed ze voor een bezoek aan oma regelmatig over de A12, en daarlangs stond een bord van een reclameproductiebedrijf: wij zoeken modellen. Dat begon een beetje op betaald werk te lijken. Ze werd 28, scheidde, nam ontslag, begon voor zichzelf en ontdekte Model Mayhem en PurplePort.

‘Ik geloof niet dat veel mensen weten dat het bestaat,’ zegt Michelle. Ze had een man gevonden die haar we?l stimuleerde. Ze durfde ook eens een lingerieshoot aan, heel af en toe ook eens naakt. Een internationale droom had ze nog niet. Maar: ‘Eenmaal op die sites begon het echt te lopen.’ Ze zette haar eigen website en YouTube-kanaal op poten. ‘Ze gaan je echt niet vinden via de Gouden Gids.’

