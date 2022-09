Gaby Blaaser: 'Sylvia Geersen moet meer tongzoenen'

Draait al flink wat jaartjes mee in de showbizz toch, die Geersen? Zat er in al die tijd nooit eens een lekker hapje tussen?

Heus wel. Maar een van die lekkere hapjes bleek een verknipte Mexicaan. Na zeven maanden appen en Facetimen ontmoette Geersen eind 2015 Rogelio Castro Martinez in Mexico. Het was gelijk raak, maar eigenlijk ook meteen mis. Ze vonden elkaar aantrekkelijk, maar het model dat zo bekend werd door haar deelname aan het programma Holland’s Next Top Model moest uitgeput vanaf het vliegveld onmiddellijk mee de kerk in. De knappe Rotterdamse werd door de Mexicaan ongemerkt gehersenspoeld. Al vrij snel raakte ze zwanger, waarna de bebaarde idioot volkomen doorsloeg. Geersen vluchtte terug naar Nederland, waar ze haar huwelijk gelukkig nimmer rechtsgeldig maakte. Sindsdien stuurt hij haar –nog steeds – mails en filmpjes. Daartussen zit ook een filmpje waarin de freak haar een machete toont. De geflipte taco wil geen scheidingspapieren tekenen, maar Geersen is voor de wet in Nederland gewoon vrijgezel.

Alle ruimte dus om op normale wijze een gewoon leuke vent te vinden via De Bachelorette?

Het is maar net wat je normaal en gewoon vindt. Een partner zoeken via een tv-programma is sowieso al op het randje, immers: er lopen op zaterdagmiddag genoeg leuke mannen rond in de Koopgoot. Maar die poppige Geersen met haar opgespoten lipjes en haar zowel vergrote als weer terugverkleinde voorgevel, heeft haar achtergrond niet bepaald mee. Het voormalige gezicht van cosmeticamerk Laura Mercier kickte in 2011 af van cocaïne en bracht dat proces in beeld met een reallifesoap bij RTL. Tja, en dat je met zo’n verbluffend uiterlijk op je 36ste nog op tv aan een vent geholpen moet worden, doet bij ons alle alarmbelletjes voorzichtig rinkelen...

Wat vindt Sylvia Geersen van zichzelf?

‘Ik blijf in de liefde geloven en hou van romantiek.’

Wat vinden wij van Sylvia Geersen?

Voor foute mannen hoeft ze in elk geval niet naar Mexico, wij hebben immers Rolf Tangel.

Wat vinden anderen van Sylvia Geersen?

Rolf Tangel - pornoacteur

‘Je belt me op Gran Canaria, we zijn hier een fotoshoot aan het doen. Ik heb weer een vakantie bij elkaar geneukt, dus ik neem het er even van. Als acteur ben ik weer volop back in business. Mijn film met het meisje van de sportschool werd in vier dagen tijd de best bekeken betaalde Nederlandse pornofilm van 2022. Of ik met Sylvia Geersen een film zou willen opnemen? Haha, nou: ik heb me opgegeven als vrijgezelle geïnteresseerde man voor De Bachelorette! Ik dacht: joh, ik geef me gewoon op. Dat wordt psycho-tv als wij tweeën in dat programma zitten. Dat wordt oorlog, dat weet ik nu al. Ze zegt over haar ex dat hij een psycho is; nou, dan heeft ze mij nog niet meegemaakt. Ik keek vroeger die modellenprogramma’s wel waar ze in zat, daar had ze al een grote bek. Ik heb ook een grote bek, ik denk dat dat best wel botst. Volgens mij is ze ook best wel lastig. Ze heeft haar tieten vergroot en na een jaar weer verkleind. Ze is coke-verslaafd geweest, depressief geweest en ze is officieel nog getrouwd met die Mexicaan. Ik ben wel gewend om met getrouwde vrouwen te gaan die aan de coke zitten. Wat dat betreft zou ik de ideale man zijn voor haar. Waarom ze op haar 36ste nog steeds vrijgezel is? Ze zal wel een persoonlijkheidsstoornis hebben, ik denk borderline. Je moet haar gewoon zien als een soort plant. Je zet haar gewoon naast je tv, je geeft haar af en toe wat en je kunt er lekker naar kijken. Ik denk dat ze dan ook wel tevreden is.’

Rogelio Castro Martinez - echtgenoot

Ik ben de verkeerde persoon om vragen aan te stellen. God weet mijn kant van het verhaal, dat is het enige dat telt.’

Gaby Blaaser - bachelorette 2020

‘Het programma heeft me in eerste instantie wel liefde gebracht, maar dat was helaas van korte duur. Op de buitenlandse opnamelocatie is alles zo romantisch, het zijn de perfecte omstandigheden om verliefd te worden. Als je dan terugkomt, moet je nog maar kijken of het echt werkt. Dat was bij mij jammer genoeg niet zo. Maar ik heb een fantastische tijd gehad en het was een van mijn hoogtepunten. De omgeving was prachtig, de mannen waren allemaal leuk en de crew was geweldig. Ik gun het Sylvia van harte om dit avontuur mee te maken. Ze moet vooral niet vergeten te genieten. Het zijn vier, vijf bomvolle opnameweken, je moet van alles en het is hectisch druk. Ik moest mezelf af en toe toespreken om wel te blijven genieten. Een tip voor Sylvia? Ik heb niet echt heel veel gekust daar. Ik was al gauw gefocust op twee mannen, maar als zij die derde en vierde ook wel leuk vindt, waarom dan niet een kus? En ja, dan heb ik het over tongzoenen. Als je op dat gebied al geen klik hebt, wordt het vaak niks. Een slechte zoener kan een afknapper zijn.’

Tony Junior - dj & bachelor 2021

‘Voor Sylvia vind ik het hartstikke leuk dat ze de nieuwe bachelorette is. Ik vind haar een toffe, aardige meid. Een paar jaar geleden hebben we samen een fotoshoot gedaan. Ik wens haar alle geluk van de wereld! Of het programma mij heeft gebracht wat ik ervan hoopte? Nou ja, in de liefde niet. Het heeft me wel heel veel mensenkennis opgeleverd. Ik heb veel geleerd over mensen, maar in de liefde is het helaas niet gelukt. Ik word links en rechts weleens gevraagd voor dingen en dacht hierbij: het is wel lachen als een gek uit Utrecht The Bachelor is, toch? Maar verder maak ik gewoon lekker muziek, ik draai plaatjes en dat is wat mij boeit. Wat Sylvia betreft, zij heeft een andere carrière, denk ik. Zij doet meer met media, tv, foto’s en modellendingen. Ik wil gewoon lekker als een nerd achter mijn computer zitten en dan ’s nachts in een club staan en de boel positief slopen.’