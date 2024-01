Win: Rebecka Martinsson DVD

De misdaadserie Rebecka Martinsson speelt zich af in het afgelegen en spectaculaire noord-Zweedse landschap en is gebaseerd op vier bestsellers van Åsa Larsson: Midzomernacht, Het zwarte pad, Tot de woede is geluwd en De tweede zonde. De hoofdpersoon is advocate Rebecka Martinsson die zich ondanks een succesvolle carrière in Stockholm ongelukkig voelt met haar leven.

Wanneer een goede jeugdvriendin onverwacht overlijdt, keert Rebecka terug naar Kiruna, het plaatsje waar ze opgroeide. Al snel ontdekt ze dat haar vriendin is vermoord. Ze besluit niet naar Stockholm terug te keren tot de zaak is opgelost. Met rechercheur Anna-Maria Mella en haar collega Sven-Erik Stålnacke gaat Rebecka op jacht naar de moordenaar, die elk moment opnieuw kan toeslaan. Terwijl ze steeds dichter bij de waarheid komt, wordt ze tegelijkertijd geconfronteerd met een traumatische gebeurtenis uit haar verleden die haar nog altijd achtervolgt en die haar destijds dwong Kiruna te verlaten.Rebecka Martinsson is nu verkrijgbaar op DVD.

