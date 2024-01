Zet mijn resten na mijn dood maar bij het grofvuil

Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].

Fotografie ANP

Wil je worden begraven of gecremeerd?Arie van Hemert

Begraven of cremeren kun je beter aan de nabestaanden vragen. Aangezien ik na mijn dood waarschijnlijk dood ben, maakt mij dat geen reet uit. Voor mijn part zetten ze mijn resten bij het grofvuil. Dat bespaart ook een hoop kosten. En daarvan kunnen de nabestaanden lekker uitgaan en rondjes geven. In Ghana maken ze handgemaakte houten lijkkisten die passen bij de persoon. Dus een overleden visser wordt in een grote vis gelegd. Een piloot gaat in een vliegtuig en een kapper in een hele grote föhn. Dat is veel leuker dan die saaie klotekisten die we in Nederland gebruiken. Een graf moet je ook blijvend huren want het is nooit eigen grond. In Engeland zit nu trouwens ook een bedrijf dat bijzondere kisten maakt; check crazycoffins.co.uk.

