Recordinternational Wesley Sneijder is een fenomeen

Op de website van voetbalstats. nl scrolde ik door de waslijst die dienstdoet als interlandcarrière van Wesley Sneijder. Komende vrijdag tegen Luxemburg gaat hij op zijn 33ste verjaardag het record verbreken van Edwin van der Sar die in 130 interlands te bewonderen viel.

Er kwamen ook wat ijkpunten uit m’n eigen werkzame leven voorbij. Nummer drie was Nederland-Schotland (6-0) in november 2003, die ik vanuit café Toomler samen met Najib Amhali mocht becommentariëren. Diens carrière als stand-upcomedian ging sindsdien steil omhoog, die van mij is nooit van de grond gekomen. Sterker, van mijn laatste optreden, als interviewer in De Grote Hi- Ha-Hondelul Voetbal Show, wordt nog steeds schande gesproken in Haarlem en omstreken nadat ik volledig uit de bocht gierde door Michael van Praag te betichten van NSB-gedrag.

Van Sneijders 47ste interland, op 9 juni 2008, herinner ik me bijna alles nog. Het EK-decor, het stadion in Bern, zijn goal tegen Italië, de uiteindelijke 3-0-vernedering van de regerend wereldkampioen; het was een voorrecht om als verslaggever bij dat soort wedstrijden aanwezig te zijn. Zoals vier dagen later tegen Frankrijk (4-1) toen hij ook weer scoorde.

Na afloop van interland 66, op 2 juli 2010 tegen Brazilië, hadden we opeens uitzicht op de wereldtitel na twee goals van hem, waarvan één met het hoofd. Helaas eindigde nr. 68 in een deceptie, hoewel de splijtende pass van Sneijder op Robben een beter lot, en niet de teen van Casillas, had verdiend.

Na interland 77, de 11-0 tegen San Marino, vroeg ik hem of ik voor een interview langs kon komen bij Internazionale, waarna twee dagen later op La Pinetina alle deuren voor me opengingen. Die weer keihard in het slot vielen vlak voor interland 92 tegen Indonesië in 2013. Sneijder had me een fictief dagboekje, zogenaamd van zijn hand, waarin ik wat de draak stak met zijn Yolanthe kwalijk genomen, en liet dat in een hotel te Jakarta ook duidelijk blijken.

En nu zijn we aanbeland bij interland 131. Een mooiere tegenstander dan Luxemburg was hem van harte gegund, maar de prestatie is er niet minder om. Wesley Sneijder is een fenomeen.