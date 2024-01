Steeds meer Nederlanders laten zich na hun dood invriezen

Cryonisme – het invriezen van net overleden patiënten met als doel ze ooit weer te kunnen reanimeren – wint aan populariteit. Tenminste vier Nederlanders zitten in het aanmeldproces om zich te laten invriezen. Eén Rotterdammer ligt al in een diepvries. ‘De kans op succesvolle reanimatie is niet gegarandeerd, maar er is toch een reële kans van slagen.’

Fotografie Cryonics Institute

Cryonisme is gokken op toekomstige ontwikkelingen en daarom kun je het strikt genomen geen wetenschap noemen. Niet vreemd dat de medische stand er zich meestal verre van houdt. Zo moest Nieuwe Revu vijf Nederlandse ziekenhuizen af om überhaupt iemand te vinden die iets over het wetenschappelijke aspect wilde zeggen.

Wel is er een Nederlandse club waar geïnteresseerden voor informatie terechtkunnen, de DCO (Dutch Cryonics Organisation). Secretaris Jappie Hoekstra bevestigt dat de belangstelling voor cryonisme toeneemt. ‘Zowel de media-aandacht als de informatieverzoeken bij de vereniging zijn ongeveer verdubbeld. Met name toen afgelopen november bekend werd dat in Engeland een 14-jarig meisje voor cryopreservatie had gekozen. Er zitten nu vier Nederlanders in het aanmeldproces bij de Amerikaanse cryonics providers.’

