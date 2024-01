Win: Boek Enigma van Robert Harris

Bletchley Park: de meest geheime plek in Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Achter de muren van het landhuis hebben honderden mannen en vrouwen de Duitse Enigma-codes weten te ontcijferen. Dan, in maart 1943, wijzigen de Duitsers onverwachts de codes van hun gevreesde U-boten, waardoor de geallieerden de cruciale Slag om de Atlantische Oceaan lijken te gaan verliezen. Tom Jericho, een briljante jonge wiskundige, wordt in allerijl opgeroepen om de nieuwe Enigma-codes te kraken. Wanneer zijn vriendin Claire Romilly onder zeer dubieuze omstandigheden verdwijnt, krijgt Tom al snel het vermoeden dat zich ergens in Bletchley een Duitse spion bevindt.

www.uitgeverijcargo.nl/enigma

MEEDOEN? Mail de naam van de actie plus je eigen naam en adresgegevens naar [email protected]