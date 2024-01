Win: The Legacy seizoen 3 op DVD

In het derde en laatste seizoen van The Legacy hebben de vier Grønnegaard-erfgenamen vrede gesloten met elkaar en met het verleden. Na Thomas’ dood heeft Emil de voogdij over Melody op zich genomen in Grønnegaard, waar hij nu samenwoont met zijn nichtje Hannah. Signe is ingetrokken bij haar vriend Aksel en legt zich nu volledig toe op ecologische landbouw. Gro heeft een expositieruimte opgericht waar ze samen met Hannah en andere jonge progressieve kunstenaars de gevestigde kunstwereld zal uitdagen. Frederik is inmiddels verhuisd naar Amerika. Na een lange en succesvolle carrière is hij eindelijk klaar om vrede te sluiten met Solveig. Maar is zijn familie wel klaar voor de ontmoeting bij zijn thuiskomst? Trine Dyrholm, Mikkel Boe Følsgaard, Marie Bach Hansen en Carsten Bjørnlund spelen de hoofdrollen in de bekroonde dramaserie van de makers van Borgen en The Killing. The Legacy is vanaf 26 april verkrijgbaar op DVD.

www.lumiere.be/the-legacy-3

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN.

https://youtu.be/qLTlmm7Ed4Q