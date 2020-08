Wie denkt Maxime Meiland wel dat zij is?

Is de appetijtelijke Maxime Meiland (24) echt zo wulps?

Staat Maxime Meiland bekend als een struise, wilde meid?

Allerminst. Het is een keurige jongedame die netjes de opleiding mode & handel in Haarlem heeft gevolgd en in het Franse Chateau Marillaux van haar ouders keihard meewerkt om het de gasten van hun bed and breakfast naar de zin te maken. Toch heeft ze op haar 20ste geprobeerd een erotische webcam-site op te richten, zo ontdekte Party vorige week. Dat de familie daarvan op de hoogte was, blijkt uit een Facebook-like van moeder Erica. Zus Montana was een van de volgers van die pagina, die Divine Live heette. Dat de jongste dochter van de excentrieke Martien een ondeugend en stout randje heeft, blijkt uit het verhaal dat ze in haar tienerjaren een naaktfilmpje van zichzelf maakte en verstuurde. Dat lekte natuurlijk uit en Maxime werd er op school mee gepest. Haar jeugd werd er al niet veel makkelijker op toen haar vader vertrok om in Frankrijk een B&B te beginnen. “Ik ben echt veel gaan drinken en eigenlijk weet ik niet hoe mijn moeder het toen uithield met mij,” aldus de knappe blondine.

Ik was in mijn jeugd echt heel erg en ik had foute vriendjes

Waarmee was ze de laatste tijd nog meer in opspraak?

Maxime Meiland had via social media een oproep gedaan aan Nederlandse toeristen om vooral weg te blijven van het Franse chateau van de Meilandjes. De dagelijkse stroom pottenkijkers drukte te zwaar op hun privacy. Nog meer kritiek kreeg ze over zich heen toen bleek dat haar pas gelanceerde modelijn in veel goedkopere vorm bijna identiek op de Chinese koopjeswebsite Ali Express te koop staat. Ze dook meteen achter de tekentafel om nieuwe, unieke items te ontwerpen.

We hebben bij de manager van Maxime nagevraagd hoe het zit met haar erotiekplannen. Het is niet verder gekomen dan een inschrijving en verder wil ze geen commentaar geven. Bijzonder.

Wat vindt Maxime Meiland van zichzelf?

Wat vinden wij van Maxime Meiland?

Met haar foutje vriendjes, stoute filmpjes en pikante zaakjes lijkt het ons hoog tijd voor een realityserie die alleen om háár draait.

KIM HOLLAND erotiekonderneemster

‘Als je veel van seks en erotiek houdt, perfect weet hoe je succesvol een bedrijf opricht en met de juiste bedragen klaarstaat, kun je proberen een webcamsekssite op te starten. Je moet tienduizenden euro’s investeren in een site die veel bezoekers aankan en een goed draaiend webcamsysteem heeft. Bovendien moet je voldoende modellen hebben en tegelijk je klanten weten te vinden. Om bekendheid te krijgen, heb je al een heel budget nodig. Door mijn opgebouwde naam en bekendheid gaat het genereren van internetverkeer richting mijn platforms nog steeds op een heel natuurlijke manier. Maar als je zoals Maxime Meiland nog maar zo klein en onervaren bent en nog helemaal geen link hebt met erotiek, is het geen slimme markt om in te starten. Natuurlijk, sex sells, maar je moet wel weten op welke manier. Wat ze wél met haar bekendheid kan doen, is zélf achter de webcam gaan zitten en haar fantasie de vrije loop laten. Ze lijkt me geen preutse meid en ze zou dan zeker succesvol zijn.’

Ze moet zélf webcamgirl worden

CHANTAL BRASPENNING hoofdredacteur Party

‘Het erotische nieuws over Maxime Meiland werd op de dag dat Party uitkwam, door vrijwel alle media opgepikt. Voor ons blad is dat natuurlijk super. We hadden gedegen onderzoek gedaan en de bewijzen stonden onomstotelijk vast. Ons hoofddoel is het brengen van showbizznieuws en dit was iets wat nog niemand had ontdekt. Overigens wil ik nog wel benadrukken dat de redactie van Party groot fan is van de familie Meiland en dat we graag naar hun programma’s kijken.’

Voor ons blad is dit super

KELLY VAN DER VEER voormalig webcamseksgirl

‘Maxime Meiland? Wie is dat? Oh, die dochter van die gekke vader? Heeft zij geprobeerd een webcamsekssite op te richten? Kansloos! Je kunt niet zomaar even een webcamplatform beginnen en dan denken dat het gaat lopen. Dus ze wilde op haar 20ste lekker de porno in? Wat heeft die snotneus in de erotiek te zoeken? De meiden die online staan, zijn al járen bezig, hebben al heel veel klanten en verdienen bákken met geld. Als je geen ervaring en netwerk hebt, is het heel lastig om ertussen te komen. Laat haar lekker de hotelschool gaan doen en net als haar hysterische vader een chateau gaan runnen.’

Wat heeft die snotneus in de erotiek te zoeken?

DENNIS WEENING verliezend finalist Gouden Televizier-Ring

‘Toen we vorig jaar met Expeditie Robinson in de finale van de Gouden Televizier-Ring stonden, had ik wel een vermoeden dat Chateau Meiland zou winnen. Expeditie Robinson is vijf keer genomineerd en ondanks alle diehard fans, krijgt een nieuw programma als Chateau Meiland nieuwe fans en die stemmen graag op hun favoriete programma. Jammer voor ons, maar ook wel grappig dat juist dat programma won. Ik heb ze natuurlijk van harte gefeliciteerd. Nee, ik heb het nooit gekeken, zeg ik eerlijk. Of ik met mijn tentje naar Frankrijk zou afreizen om voor dat chateau te gaan staan? Wat denk je zelf man, doe normaal.’

ADDY VAN DEN KROMMENACKER couturier

‘Als je je kleding in China laat maken, weet je dat het gekopieerd kan worden. Ook al heeft Maxime Meiland aan haar bestelde items steeds haar eigen twist gegeven, ze blijven lijken op de items die de fabriek zelf verkoopt. Als ze echt haar eigen exclusieve items wil, moet ze haarscherpe contracten afsluiten. Ik heb weleens met ateliers meegemaakt dat ze mijn patronen stiekem ook voor zichzelf gingen gebruiken en massaal lieten fabriceren. Ik vind Maxime echt een type voor een modelijn en voor die meid is het verschrikkelijk dat ze haar lancering op deze manier heeft moeten meemaken. Haar modestart is echt vreselijk en killing voor haar merk.’