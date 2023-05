Buh bye now: tijd voor RTL Boulevard om op te doeken?

De inmiddels iconische openingstune, een vaste blik op de krioelende massa rond het Leidseplein en binnen, in de strak ingerichte tv-studio te Amsterdam, bevinden zich steevast twee presentatoren die op standje ‘blij’ staan, iets waar je als kijker onherroepelijk vrolijk van wordt. RTL Boulevard dendert al ruim twintig jaar met veel plezier de huiskamers binnen aan het begin van de tv-avond. Zodra Nederland na een dagje arbeid en wat fileleed op de bank neerploft, zijn daar de vertrouwde gezichten van Luuk Ikink, Vivienne van den Assem, Daphne Bunskoek, Eddy Zoëy en Bridget Maasland, die je razendsnel bijpraten over wat er die dag vooral in de entertainmentwereld is gebeurd. Welke zanger heeft dit keer een nieuwe plaat uitgebracht? Welke BN’er is er dit keer weer straalverliefd of overmand met liefdesverdriet? En is er nog nieuws van de sterren buiten ons kleine kikkerlandje? RTL Boulevard praat je bij. Vlot en soepel.

En dat is precies wat bedenker Leo van der Goot, toenmalig zenderdirecteur van RTL 4, op 3 september 2001 voor ogen had toen hij RTL Boulevard het levenslicht liet zien met een dagelijkse uitzending. Het mocht wel wat frisser, wat moderner en wat sneller allemaal bij RTL, waarmee de omroep langzamerhand afscheid wilde nemen van het imago van gezellige familiezender met spelletjes en quizjes voor een overwegend ouder publiek. RTL Boulevard moest een jonger kijkerspubliek aanboren. Een doelgroep die weliswaar geïnteresseerd is in het dagelijkse nieuws, maar óók een antenne heeft voor amusement, misdaad, het koningshuis en lifestyle. Dit alles verpakt in hapklare brokken en een razend hoog tempo. Alsof je een magnetronmaaltijd vliegensvlug naar binnen werkt.

Dat kijkersgemak is er altijd gebleven. RTL Boulevard is vooral een lekker tussendoortje, tussen een werkdag en een avondtraining op de sportclub. Het kijkt lekker weg, is niet te moeilijk. En alle items zijn lekker afgebakend; je krijgt niet snel het gevoel dat je iets urgents hebt gemist als je even naar de keuken of het toilet bent gelopen.

Supertrio

Inhoudelijk is het programma wel degelijk veranderd. In herinnering de glorierijke beginjaren, toen het supertrio Beau van Erven Dorens, Albert Verlinde en Peter van der Vorst elkaar dagelijks haarfijn aanvoelden (tenminste, als de camera’s aanstonden, want erbuiten konden ze elkaar niet luchten of zien). Gedrieën waren ze de perfecte match. Van Erven Dorens als de aimabele aangever, Verlinde als de razendsnelle inkopper en natuurlijk Van der Vorst, die met zijn olijke blik bijdroeg aan het feelgoodgehalte van het programma. ‘Dat trio is natuurlijk onovertroffen,’ vindt Angela de Jong, tv-criticus van het AD. ‘Beau met z’n tongue in cheek en de nodige ironie, Albert Verlinde met veel nieuwtjes en Peter van der Vorst die heerlijk zat te lachen om wat de andere heren deden.’

De Jong zag de kracht opnieuw in september 2021, toen het drietal in het kader van het 20-jarig jubileum van RTL Boulevard weer een uitzending voor hun rekening nam. ‘Toen zag je dat het meteen weer klikte. Zij hebben met z’n drieën zó’n chemie. Wat dat betreft is het net Vandaag Inside: onderling voel je soms de wrijving, maar ze zijn gewoon tot elkaar veroordeeld.’

Met name Verlinde, die in augustus 2016 na vijftien jaar als amusementsdeskundige stopte bij het programma, hengelde de nodige nieuwtjes binnen voor Boulevard. Daarmee was hij vaak de roddelbladen en De Telegraaf te vlug af. Verreweg de bekendste scoop is de ‘parkeergarage-affaire’ uit 2009 met Yolanthe Cabau van Kasbergen en Wesley Sneijder (zie kader), die om vier uur ’s nachts zoenend werden gespot in een ondergrondse parkeergarage aan de Prinsengracht in Amsterdam. Het duo, tot dat moment officieel nog geen stelletje, was not amused. Yolanthe dreigde zelfs nog met een schadeclaim bij het parkeergarage-bedrijf, dat de beveiligingsbeelden had verkocht aan het programma, maar zover is het nooit gekomen. ‘Ik ben wel heel blij met de maatschappelijke discussie die nu ontstaat,’ zei Yolanthe’s manager Selena Visser destijds over de onrechtmatig verkregen beelden van een speeksel uitwisselende Wes & Yo.

Zo rebels en jagend op het nieuws is RTL Boulevard allang niet meer. We schoven een week lang om half zeven aan voor wat juicy entertainment, waarbij er eerder sprake was van een bijna ondraaglijke lichtheid. Ter illustratie: in de week van 17 tot en met 21 april openden álle uitzendingen met de al enige tijd uitgerangeerde Gordon. De Amsterdamse volkszanger, ook wel bekend onder de naam Cornelis Willem Heuckeroth, dacht de liefde van zijn leven gevonden te hebben in de 24 jaar jongere Gavin Rozario. Deze gebronsde Australische mooiboy was na amper twee maanden al op zijn knietjes gegaan voor Gordon. Om hem ten huwelijk te vragen, voor alle duidelijkheid. Echter, er kwam een kink in kabel. Toen Gordon, die tegenwoordig resideert in het paradijselijke Dubai, een bezoek aan zijn geliefde bracht in Melbourne en binnen 24 uur weer terugkeerde naar zijn zandbak, bleef het ineens stil. Voer voor de redactie van RTL Boulevard natuurlijk. Met name verslaggever Aran Bade, ook wel bekend als de entertainmentdeskundige, liep nog net niet als een kwispelend hondje door de studio als het over Gordon en zijn Gavin ging. Maar wat zei deze Bade nu eigenlijk? Bar weinig. Eddy Zoëy vraagt op een avond: ‘Aran, Gordon zou geghost zijn door Gavin, wat weten we daar nu eigenlijk van?’

‘Nou, niet zo heel veel,’ zegt Bade zonder blikken of blozen, waarna hij onverminderd enthousiast een verhaal afsteekt over ‘een heel gekke week’. Ook een paar dagen later, op maandag, is Bade nog niet veel wijzer geworden. Vivienne van den Assem: ‘Aran, weten we al meer over hoe het met hem gaat?’ Bade: ‘Nee, nog niet.’

Wel heeft Bade het gevoel dat er ‘iets héél explosiefs’ is gebeurd. En: ‘Het is heel verdrietig voor Gordon. Dit gunnen we hem niet.’ Vervolgens komt er een interview met een seksuoloog, die het gevoel van schaamte, wat Gordon zou hebben, nader duidt. Ook raadt zij de zanger aan hulp te gaan zoeken bij een psycholoog, zodat Gordon in het reine komt met zichzelf en eindelijk eens de ware liefde vindt. Ikink, helemaal aan het einde van de uitzending: ‘Het management van Gordon laat weten dat hij momenteel geen commentaar wil geven.’

En Bade? Die roert de hele week onverminderd energiek door in hetzelfde potje. Zonder ook maar met íéts nieuws te komen. ‘Ik denk dat er iets heel explosiefs is gebeurd,’ herhaalt hij nog maar eens. Maar wat dan? Gordon reageert niet.

‘Bij RTL Boulevard maken ze het echt héél groot, terwijl ik denk dat niemand het interesseert,’ zou René van der Gijp een paar dagen later treffend zeggen bij Vandaag Inside. En dan ineens, alsof het nog niet pijnlijk genoeg is, is daar roddelkoningin Yvonne Coldeweijer, die via haar Facetime in een paar snedige zinnen alle ins en outs vertelt. ‘Hij is gewoon gedumpt,’ stelt juicy Yvonne, die dus wél met Gordon heeft gesproken. Enfin, duidelijk.