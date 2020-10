Nieuwe Revu 44 is nu uit!

In de Nieuwe Revu van deze week blikken we uitgebreid vooruit op de komende presidentsverkiezingen in Amerika. Onze correspondent Jurriaan van Eerten trok kriskras door de VS om de stemming te peilen bij Trump-aanhangers. En vooral om ze die ene prangende vraag te stellen: wat heeft hun president de laatste vier jaar wél goed gedaan? De antwoorden zullen je verrassen.

Verder hebben we een uitgebreide beeldreportage over de Proud Boys, de Boogaloo Bois en tal van andere extreemrechtse én -linkse milities in Amerika. De ene groepering staat te popelen om hun land in een nieuwe burgeroorlog te storten, de andere wil juist een eigen staat oprichten waar racisme geen wortel zal schieten. Maar wat ze allemaal gemeen hebben: ze zijn pislink op de status quo en tot de tanden bewapend. Ook hebben we een uitgebreid verhaal over Bert Kreuk, de Nederlandse zakenman blikt terug op de dag dat hij de D-day-vlag aan het Amerikaanse volk schonk - en met alle égards werd ontvangen door president Trump op het Witte Huis.

Ons grote interview is met Stefano Keizers, die haarfijn uit de doeken doet waarom hij volgende week naar alle waarschijnlijkheid dood gaat. Plus elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste films, series en muziek die deze week te bieden heeft.

Nieuwe Revu 44 is nu te koop in de winkel of kinderlijk eenvoudig hier te bestellen. Veel plezier!