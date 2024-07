Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Ook deze woensdag is het weer Nieuwe Revu-dag en dat betekent een gloednieuwe 27ste editie met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier , gewoon online.

King Faisel, de eerste Nederlandse gay rapper

Nu topsporters en pastoors mondjesmaat uit de kast durven te komen, is het nu de beurt aan al die stoere rappers. King Faisel, een opkomende hiphopper uit Huizen, meldt zich als eerste gay rapper van Nederland. Nieuwe Revu twerkte een dagje met hem mee. ‘Ik voel mij nog steeds niet veilig in mijn eigen stad.’

De kruistocht van Bert Mokveld

Bert Mokveld was een 24-jarige, ongetrouwde en ondernemen- de journalist die door de hoofdredacteur van De Tijd in 1914 was uitgekozen om de Eerste Wereldoorlog te verslaan. Hij is een van de hoofdpersonen in het boek Strijdtonelen van auteur Paul Moeyes dat zojuist is verschenen. Een voorpublicatie. ‘Maar al schuwen de Duitschers de waarheid, ’t is voor mij geen reden m’n getuigenis achter te houden.’

Sebastien Valkenberg: ‘Woke creëert een armoedig geestelijk klimaat’

In zijn columns, boeken en theatertour met de Bende van de Vooruitgang hamert filosoof en zelfbenoemd ‘verlichtingsfundamentalist’ Sebastien Valkenberg (1978) erop dat politieke correctheid ons dommer maakt en dat er geen reden is om te somberen over de toekomst. ‘Ongelijkheid betekent niet altijd onrechtvaardigheid, die denkfout komt te vaak terug in de discussie.’

Hoe Ali B ook een coronalied kilde

Nu Ali B onder vuur ligt, gaan er links en rechts ook andere beerputten open. Een tipgeefster meldt zich bij Revu over een lijk dat al vier jaar in de kast staat, maar er volgens haar nu maar eens uit moet: ‘Ali B maakte ons coronalied volledig kapot door het te lekken en te beledigen. Niemand durf- de het meer te draaien of te plaatsen, omdat het zo afgemaakt was. Dat roept nog steeds veel woede en onbegrip bij mij op.’

Jan Ullrich

Ex-Tourwinnaar Jan Ullrich heeft sinds kort een eigen museum en maakt dit jaar zijn debuut in de Ronde van Frankrijk als commentator voor Eurosport. Hiermee hoopt hij een zeer donkere periode vol drank, drugs en veroordelingen af te sluiten. ‘Ik gebruikte veel cocaïne en dronk whisky alsof het water was.’