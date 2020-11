Nieuwe Revu 45 is nu uit!

In het nummer van deze week gaan we terug naar de winter van 1984, als een onbekend zangeresje genaamd Madonna op de Amsterdamse grachten meehelpt de BMW van haar perspromoter uit de sneeuw te duwen. Even later doet ze in de studio van fotograaf Kees Tabak een shoot voor Nieuwe Revu - foto's die inmiddels iconisch zijn. Een bijzonder verhaal over hoe Nederland voor de Queen Of Pop de perfecte springplank was voor haar wereldwijde doorbraak dat jaar.

Ook niet misselijk: onze misdaadjournalist Erik Brouwer heeft een uitgebreide diepte-analyse geschreven van de maffia in Canada. In Canada? Ja, in Canada. Zo braaf en burgerlijk als het land lijkt, boert de maffia er al jaren goed. Zo goed zelfs, dat de gangsters zowel in macht als meedogenloosheid de Italiaanse maffia naar de kroon steekt. Maar het borrelt in Canada, waar de familie Musitano in staat van oorlog verkeert met de rest van de maffia.

Verder hebben we een aantal smakelijke beeldreportages in petto. Over de grootste vernederingen op het voetbalveld (inclusief een klinkende 36-0 overwinning in de Schotse beker), de ontvoering van Freddy Heineken door Willem Holleeder en Cor van Hout, en de prachtige leegte van miljoenensteden in lockdown.

Ons grote interview is met Urbanus, over de grenzen van humor, gênante misstappen, misbruik in Azië en een aftakelend seksleven: ‘Ik ga echt geen speciale pilletjes slikken. Wat niet vanzelf komt, mag wegblijven.’ Plus elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste films, series en muziek die deze week te bieden heeft.

