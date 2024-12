Nieuwe Revu's Hete Kerst: rondgang langs erotische feesten

Net voorbij de garderobe pak ik de hand van mijn date vast en knijp erin. Hij knijpt terug en daarna wenden we allebei instinctief ons gezicht af. Op het podium voor onze neus ligt een man in een stoel. Een andere man verkleed als clown/dokter duwt lange naalden in zijn pik. Het is gruwelijk om naar te kijken. Vinden wij. Maar er drommen steeds meer mensen samen vlak voor het podium. Ze willen het zien.

Wij lopen snel door. We moeten langs de doorbitches die controleren of onze outfits wel passen bij deze Wasteland. Met mijn latex jurkje met hartvormige gaten bij billen en borsten mag ik door, mijn date met zijn latex speedo en dito hemd ook. Maar of we daar nou echt blij mee moeten zijn?

Bedankt voor je aanmelding! Let op: je ontvangt binnen 10 minuten een mail om jouw e-mailadres te bevestigen. {{ title }} {{ subTitle }} Ontvang onze nieuwsbrief Inschrijven Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Jazeker, vind ik niet veel later. Wasteland is een topfeest! Ja, er zijn (vinden wij) extreme dingen te zien, maar het is dan ook het grootste fetisjfeest van Europa. Alle fetisjen worden hier uit de taboesfeer gehaald en krijgen, soms letterlijk, een podium. Zo wordt er een man met bebloede broek aan een haak omhoog gehesen die zijn (met metaal bedekte) pik met een kettingzaag bewerkt. Er zijn horrorachtige figuren die elkaar pijpen, een vastgebonden vrouw wordt in een soort zwembad gehesen, er is veel vuur, er kruipt een man rond in een varkenspak en zo kan de opsomming van dingen die ik nooit eerder gezien heb en nooit zelf bedacht zou hebben eindeloos doorgaan. Zelf heb ik er niet veel mee, maar dat geeft niet, want het feest is geweldig. Er is zoveel vrijheid.

Verder is de muziek heel goed, er zijn meerdere podia waar vooral techno en house gedraaid wordt en waar de sfeer er goed in zit. De mensen zien er allemaal prachtig uit, al is niet iedereen even knap of afgetraind, ze hebben allemaal hun best gedaan om een creatieve outfit aan te trekken. En dat is ook de bedoeling als je naar dit soort feesten gaat. Neem de dresscode altijd serieus en doe je best om iets aan te trekken wat creatief en sexy is. Het doet echt wat met de sfeer als mensen hun mooiste zelf zijn. Voor sommigen betekent dat slechts gehuld in een penisring de zaal betreden, terwijl anderen met een halsband vol spikes aan de lijn van hun partner lopen.

Veel voorpret

Is allemaal goed, als je maar je best doet. Is goed voor de sfeer en je kunt er ook veel voorpret van hebben. Ga samen naar een seksshop om een paar mooie pakjes uit te proberen of bestel een paar dingen via internet. Als je thuis alvast je outfit aantrekt, kun je daar al flink van in de stemming komen. Dat is leuk, maar het is ook gewoon noodzakelijk om voor een geschikte outfit te zorgen, anders kom je simpelweg niet binnen. Bij elk erotisch feest is er een doorbitch of -angel die bepaalt of je outfit passend is (zie do’s and don’ts). Past het niet, dan ben je niet welkom. Dan heb je echt een kutavond, want de kaartjes voor dit soort feesten zijn bepaald niet goedkoop en je krijgt je geld echt niet terug.

Vaak is er wel een winkeltje waar je last minute alsnog een passende outfit kunt kopen, maar daar word je qua prijsniveau ook niet bepaald vrolijk van. Iets uittrekken of verknippen om wel aan de dresscode te voldoen, kan ook natuurlijk, maar of je je daar comfortabel bij voelt is iets anders. Zorg gewoon dat je iets passends hebt. Maak je geen zorgen dat je met een hondenmasker of tepelklemmen over straat moet, er zijn altijd garderobes bij erotische feesten. Je kunt je daar omkleden en je buitenkleding, inclusief waardevolle spullen, in een kluisje leggen. Een lange jas over je outfit aantrekken, kan natuurlijk ook, als je hem maar uittrekt voor je naar binnen gaat.

Eenmaal binnen is het super om iedereen op zijn mooist te zien. Bij Wasteland zie je van alles, veel van de bezoekers hebben een fetisj en zijn superblij dat ze die hier volop kunnen uitleven. Je ziet mannen in leren rokken, vrouwen met alleen tepelbedekking, mensen die aan de riem van een ander lopen, dierenoutfits, veel blote piemels, zwepen, riemen en maskers. Ondanks de donkere ondertoon die in veel kleding zit, is iedereen even leuk, lief en vriendelijk. Natuurlijk speelt de hoeveelheid drugs die mensen gebruiken daar een rol in, maar dat is het niet alleen. De sfeer van vrijheid-blijheid maakt gewoon dat er veel vrolijkheid is.

Vrije seks

Wat ook opvalt: er zijn heel veel homo’s. Niet gek ook, want Wasteland is oorspronkelijk een homofeest. Nog steeds is zo’n 60 procent van de bezoeker homo en ook dat doet wat met de sfeer. Wat precies, is moeilijk te zeggen, misschien is het wel dat ze in de gayscene net wat meer gewend zijn aan vrije seks. Ze doen in elk geval niet moeilijk over een penetratie meer of minder, dat geeft een heel open en fijn sfeertje.

Vind ik dan tenminste, mijn date voelt zich minder op zijn gemak. Snap ik ook wel, ik ben al vaker op seksfeesten geweest en ook ik kijk mijn ogen uit. Voor iemand die überhaupt nooit mensen live seks heeft zien hebben, kan Wasteland wel wat overprikkelend zijn. Want ja, er is seks. En niet zo’n beetje ook. Waar bij andere feesten vooral veel in de verschillende play-area’s en doolhoven gespeeld wordt, lijkt het hier niet per se vanzelfsprekend om je terug te trekken als je zin hebt. Mensen doen het overal en als je dat nooit eerder gezien hebt, kan het best even wennen zijn om te zien hoe iemand keihard gefistfuckt wordt terwijl jij aan je drankje staat te nippen.

Bij Wasteland kunnen er gerust drie mannen om je heen staan die zich staan af te trekken als jij en je partner(s) liggen te neuken

Betekent dat dan ook dat je zelf mee moet doen? Absoluut niet. Je hoeft helemaal niks. Misschien vind je het vooral geil om naar anderen te kijken? Of wil je zelf weleens bekeken worden terwijl je seks hebt? Je kunt ook verder gaan en het donkere doolhof inlopen en je laten betasten of ergens in een hoekje seks hebben met iemand(en) die je net op de dansvloer gevonden hebt. Je kunt out in the open gaan liggen ketsen, maar je kunt ook helemaal niks doen. Lekker dansen en rondkijken is al een avontuur op zich. Wasteland staat bekend als the wildest party on earth, maar dat betekent niet dat jij ook wild moet zijn. Mag wel natuurlijk, maar misschien is het niet het beste feest om ermee te beginnen.

Minder extreem

Bitch zegt wel geschikt te zijn voor beginners. En het klopt ook wel dat het iets minder extreem is. De optredens zijn wel heftig, maar minder. Verwacht bijvoorbeeld een naakte vrouw op een massagetafel die in haar bilspleet gemasseerd wordt, mensen die ingebonden worden of vrouwen die wijdbeens in een kappersstoel hun schaamhaar laten scheren. Het is erotisch en een beetje bdsm, maar je zult er geen video’s met verkrachtingen langs zien komen of mensen aan vleeshaken die boven het publiek slingeren.

Qua seks is het ook allemaal net een tandje minder. Niet dat er op Bitch geen seks te zien is. Integendeel zelfs, ook hier is overal seks, maar het is net iets minder zichtbaar dan bij Wasteland. Zeker kun je iemand gepijpt zien worden als je een drankje staat te bestellen en zie je er mensen lopen met niks anders dan schoenen aan, maar het is toch net wat minder openlijk allemaal. Waar Wasteland vooral bezocht wordt door mensen die zich echt uitleven in hun fetisj, lijkt Bitch meer gericht op open minded-mensen die gewoon nieuwsgierig zijn. Er is nog steeds genoeg te zien, maar bij Bitch zijn de playrooms wel afgeschermd met wandjes, terwijl bij Wasteland iedereen vrij zicht heeft op de matrassen. En dus ook op de mensen die erop bezig zijn.

Ook zijn er op Bitch veel minder homo’s. Natuurlijk zijn ze wel welkom, maar ze vormen gewoon een kleiner percentage van de in totaal vierduizend bezoekers van het feest. Mannen alleen worden bij Bitch ook niet toegelaten. Als man word je geacht altijd in gezelschap van je partner (m/v/x) te zijn. ‘Wankers’ zijn er verboden. Bij Wasteland kunnen er gerust drie mannen om je heen staan die zich staan af te trekken als jij en je partner(s) liggen te neuken. Bij Bitch is dat echt niet de bedoeling.

Geen vrijbrief

Wat ook niet de bedoeling is op dit soort feesten: aan mensen zitten die daar niet om gevraagd hebben. Natuurlijk, de mensen hebben heel weinig kleren aan en zijn over het algemeen bijzonder hitsig, maar dat is nooit een vrijbrief om iemand aan te raken. Vraag het altijd even als je benieuwd bent naar iemands billen of pik. En zoek tenminste uitgebreid oogcontact voor je tegen iemand aan gaat staan rijden. Natuurlijk is alles een stuk losser en vrijer dan tijdens een ‘gewone’ uitgaansavond, maar blijf wel gewoon beleefd. Consent = sexy, ook bij een erotisch feest.

Verder belangrijk: drink niet te veel alcohol en doe voorzichtig met drugs. Iemand die dronken of anderszins van de wereld is door verdovende middelen is gewoon niet aantrekkelijk, dat is eigenlijk al reden genoeg. Maar daarnaast is het belangrijk dat je je eigen grenzen en die van de ander(en) kunt blijven aanvoelen en respecteren op zo’n avond. Sowieso omdat dat normaal is, maar ook omdat je er anders uitgeknikkerd wordt. Het is de bedoeling dat iedereen zich totaal vrij en veilig voelt, als jij mensen lastigvalt, verpest je de sfeer.

Wat ook een sfeerverpester is: mensen die foto’s maken of filmen. Dat mag dan ook absoluut niet op erotische feesten en dat is maar goed ook, want je wilt je totaal vrij kunnen voelen om te doen waar je zin in hebt zonder het risico te lopen ergens op Dumpert te eindigen met je slipje op je enkels. Bij wijze van spreken dan hè, je kunt prima zonder slipje naar Wasteland of Bitch.

Softere feesten

Is dat iets te extreem voor je? Dan zijn er ook genoeg feesten waar je wel met een slipje heen moet. Dat zijn de iets softere feesten waarbij over het algemeen de man in pak moet en de vrouw in lingerie. Een bekende is Big Little Secrets (BLS). Voor dit feest moet je vooraf geselecteerd worden om binnen te komen. Je stuurt een foto naar de organisatie (een ‘gewone’ foto, met kleren aan dus) en zij beoordelen vervolgens of je mooi en/of jong genoeg bent om te mogen komen. Uiteindelijk loop je op een BLS-avond dus tussen alleen maar mooie en jonge mensen. Dat klinkt aantrekkelijk en dat is het op zich ook wel. De mensen op BLS zijn zonder uitzondering prachtig. Ik voelde me een beetje alsof ik in een Hunkemöller-reclame rondliep met al die prachtige vrouwen in al die prachtige setjes.

Ik voelde me een beetje alsof ik in een Hunkemöller-reclame rondliep met al die prachtige vrouwen in al die prachtige setjes

Maar de sfeer is er echt wel anders dan op Wasteland of Bitch. De muziek is op zich goed (ook techno en house, zoals eigenlijk op al dit soort gelegenheden) en de optredens ook best prima, maar echt spannend is het allemaal niet. Verwacht schaarsgeklede dansers en zangeressen, een paar droogneukacts en misschien wel een paal, dan heb je het wel zo’n beetje. Ook qua seks is het tam. Het is vooral kijken en bekeken worden in je mooie pakje. Mensen staan een beetje mee te deinen op de muziek en als het echt uit de hand loopt, steken ze misschien een tong in de mond van een vriendin. Hier en daar zie je wat stellen tegen elkaar aan rijden, maar echte seks is niet zichtbaar. Niet op de dansvloer tenminste en dat is ook niet de bedoeling. Daar is de playroom voor. Maar daar stond een flinke rij voor, net als voor de toiletten en de bar. Niet echt iets om heel geil van te worden wat mij betreft, maar lekker gedanst hebben we wel.

Masker op

BLS is vooral een leuk feestje om mee te beginnen, dan kun je langzaam wennen aan mensen met weinig kleren aan die stoute dingen doen. Little Sins en Secret Underground zitten ook een beetje in die orde. Maar dan zonder ballotagecommissie. Je ziet dus allerlei maten en vormen in lingerie voorbijkomen en dat is heel inclusief natuurlijk, maar niet in alle gevallen opwindend.

Bij Little Sins hebben ze ook Eyes Wide Sins-edities waarbij je een masker op moet, wat best wel een spannend element is. De locatie van het evenement wordt meestal pas 24 uur van te voren bekend gemaakt en je kunt er direct een hotelkamer bijboeken wat wel weer leuk is voor een eventuele afterparty met je eigen en/of eventuele nieuwe sekspartner(s).

Secret Underground (SU) heeft iets meer openlijke seks, op de dansvloer mag het formeel niet, maar er zijn voldoende zitjes en lounge-area’s om je openlijk uit te leven. Verder hebben ze er vaak ook een swing (neukschommel) wat een leuk extra element is op zo’n avond. Naast sensual-avonden (vrouw in lingerie, man in pak) heeft SU ook fetisj-avonden met dito dresscode.

Overigens organiseert Secret Underground ook altijd een swingerscafe op de Kamasutrabeurs, voor wie een keer een iets laagdrempeliger kijkje wil nemen bij dit soort feestjes. De sfeer is daar wel net minder dan bij een ‘echt feestje’ natuurlijk, maar de prijs is dat ook en het is niet zo laat. Want dat is wel echt het ding met dit soort feesten: ze beginnen pas rond middernacht en gaan door tot in de hele vroege uurtjes. Geen plannen maken voor de dag erna dus, want je wilt gegarandeerd in bed blijven liggen. En echt niet alleen maar om te slapen.

Do’s and don’ts van erotische feesten

Foto’s/video

Foto’s en video’s maken bij een erotisch feest is absoluut niet toegestaan en dat is maar goed ook, want je wilt je totaal vrij kunnen gedragen. Sommige feesten hebben wel zelf een fotograaf of videomaker rondlopen die beelden maakt voor bijvoorbeeld een aftermovie. Vaak zijn die foto’s of video’s alleen te zien voor mensen die kunnen inloggen en dus bij het feest aanwezig waren. Als je op beeld terechtgekomen bent en je wilt dat niet, stuur dan na afloop van het evenement meteen een mailtje naar de organisatie.



Dresscode

Verdiep je in de dresscode van het feest en doe er niet te luchtig over. Als je je niet aan de dresscode houdt, kom je simpelweg niet binnen en dat is toch wel erg jammer. Ben je onzeker over wat binnen de dresscode valt en wat niet? Als je bijvoorbeeld via clubwearcompany bestelt, kun je selecteren op het feest en krijg je outfits die voldoen aan de richtlijnen. In seksshops kunnen ze je meestal ook adviseren en als je toch onzeker blijft, hebben de meeste feesten een mailadres waar je je outfit alvast naartoe kunt sturen om te laten checken. Als de doorbitch je alsnog weigert, kun je op de meeste feesten ter plekke shoppen voor een nieuwe outfit of alles uittrekken. Als je durft.



Veilige seks

Natuurlijk hoef je geen seks te hebben op een erotisch feest, maar de kans is aanwezig dat je dat wel wilt. Bij de meeste feesten liggen er condooms bij de play-area’s, maar dat zijn over het algemeen goedkope dingen die misschien niet fijn zijn of niet passen. Neem liever je eigen mee, dan weet je zeker dat je goed zit. En gebruik ze ook! Na afloop van erotische feesten krijg je vaak een goodiebag met een kortingscode voor een soatest mee. Maar beter is om te voorkomen dat je er eentje krijgt natuurlijk.

Afspraken met je partner

De meeste erotische feesten zijn niet toegestaan voor mannen alleen. Dat betekent dat je een date mee moet nemen. Ongeacht of het je partner of een vriendin is, kan het goed zijn om van tevoren even je verwachtingen door te spreken. Gaan jullie los van elkaar ‘op jacht’? Blijven jullie samen? Heeft er iemand een veto? En waar spreek je af als je elkaar kwijtraakt? Natuurlijk weet je pas als je daar bent hoe je je voelt en waar je behoefte aan hebt, maar het is echt niet gezellig als jullie een totaal andere mindset hebben.



Schoenen als opslagplek

Hartstikke leuk natuurlijk zo’n sexy outfit, maar zakken voor je sleutels, condooms en pillen heb je niet. Laat daarom zoveel mogelijk in je kluis liggen en neem alleen mee wat je echt nodig hebt. Zorg voor een klein tasje, of voor schoenen waar je dit soort dingen makkelijk in kwijt kunt. Uit persoonlijke ervaring weet ik dat hoge laarzen met heel veel riempjes niet handig zijn als je even snel je bankpas wilt pakken. Schoenen tellen meestal niet zo mee voor de dresscode, al willen ze liever wel een (klein) hakje zien bij je lingerie.



Koop op tijd een kaart

Erotische feesten zijn over het algemeen razendsnel uitverkocht. Zeker feesten als Wasteland en Bitch zijn maar een paar keer per jaar en superpopulair. Zorg dat je klaarzit als de kaartverkoop start en bestel meteen kaarten. Op de avond zelf worden er soms voor de deur ook nog kaarten aangeboden, maar dan loop je het risico dat je ze van een oplichter koopt. Sowieso betaal je er dan meer voor. Als je zeker weet dat je wilt gaan, koop dan gewoon de early bird. Krijg je echt geen spijt van.

Premium Je hebt zojuist een premium artikel gelezen. Online onbeperkt lezen en Nieuwe Revu thuisbezorgd? Abonneer nu en profiteer! Probeer direct