Nieuwe Revu 47 is nu uit!

Anton Kannemeyer groeide uit van undergroundicoon tot een van Zuid-Afrika’s meest gevierde kunstenaars. Zijn werken waren jarenlang te zien in galerieën en musea in onder meer New York, Frankrijk, Italië en ook de Rotterdamse Kunsthal. Nu wordt hij overal gecanceld omdat zijn werk racistisch zou zijn. Terecht? ‘Een goede satiricus heeft geen vrienden; ik bestrijd racisme juist.’ Onze Zuid-Afrika-correspdontent Fred de Vries sprak uitgebreid met de kunstenaar over waarom hij in zijn ogen doelwit is geworden van de politiek correcte brigades.

Verder in dit nummer het slotdeel van ons tweeluik over de eerste groeistuipen van de Nederlandse xtc-productie en -handel eind jaren tachtig. Sinds het pilletje werd geïntroduceerd in de housescene, is de liefdesdrug een vaste waarde in het Nederlandse uitgaansleven. Inmiddels hebben zo'n 1 miljoen Nederlanders ooit xtc gebruikt en geldt de ondergrondse pillenindustrie als de grootste ter wereld. Journalisten Philippus Zandstra en Wietse Pottjewijd hebben daar een fascinerend boek over geschreven: XTC, een biografie. In Nieuwe Revu 48 kun je de tweede en laatste voorpublicatie uit hun boek lezen, waarin Zandstra en Pottjewijd uitvoerig ingaan op hoe de eerste Nederlandse xtc-producenten en -smokkelaars te werk gingen.

Ons grote interview is met Lauren Verster. Dat iedereen altijd maar een mening klaar moet hebben, vindt ze raar. Lauren Verster (40) zelf heeft het liefst geen mening over dingen. Veel liever vertelt ze op haar gloednieuwe platform Wonderhood.nl mooie verhalen. Zoals over haar doodsangsten in ondergrondse tunnels in Parijs. Of over die psycholoog en die natuurkundige die ze aan de lsd zette op de Veluwe. Bij Verster kabbelt het leven nooit zomaar voort: ‘Als ik morgen dood zou gaan, wil ik wel zoveel mogelijk hebben gezien en ervaren.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Zo blikken we naar aanleiding van de nieuwe documentaire O.J. & Nicole: an American Tragedy terug op O.J. Simpson in betere tijden, toen hij nog door het leven ging als Amerika’s grootste sportheld. Verder nemen we je mee op rondleiding door het grootste street art-museum ter wereld: op de Amsterdamse NDSM-werf is vorige maand het STRAAT Museum open gegaan. En we nemen je in beeld en woord mee terug naar Domino Day 2005, die dankzij een huismus de meest omstreden van allemaal werd.

