Nieuwe Revu 2 is nu uit!

Bad boys (& girls) met blauw bloed sieren deze week onze cover. Koninklijke families kunnen tegenwoordig het best worden omschreven als glamoureuze Instagram-accounts. Van buiten het perfecte plaatje, maar binnen de paleismuren af en toe net mensen. De vlieger van de prins op het witte paard of de prinses met een onbevlekte moraal gaat allang niet meer op. Royalty’s zijn er inmiddels in alle soorten en maten. In dit verhaal zetten we de de meest foute op een rij.

‘Vroeger hield ik mijn mond, nu spreek ik me uit.’ Ons grote interview is met Johan Fretz (35). Van de schrijver/columnist verscheen onlangs de nieuwe druk van zijn bestseller Onder de Paramariboom, waarmee hij eind vorig jaar de Boekhandelsprijs won en die binnenkort wordt verfilmd. Fretz over zijn zoektocht naar zichzelf: ‘Als ik aan mijn zoon denk, wat kan het me dan nog schelen wat @Anneke66EUSSR op Twitter over mijn columns zegt? Dat is allemaal ruis.’

Onze journalist Koert van der Velde dook diep in de krochten van het nepnieuws. Dat ging niet bepaald makkelijk: ‘Ik praat niet met mensen die ik niet ken. En al helemaal niet met nepmedia zoals Nieuwe Revu.’ Het regent al jaren nepnieuws op social media. Journalist Koert van der Velde begon een nepaccount op Facebook en heeft inmiddels tweeduizend superspreaders verzameld. Hun berichten zijn vaak buitenissig en lijken steeds bizarder te worden. ‘Als jij zegt dat dit nepnieuws is, dan zeg ik dat corona en Biden ook nep zijn.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over het Pfizer-vaccin, de bestorming van het Capitool in Washington en Big Brother.

