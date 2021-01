STEENrijke BN'ers

John en Linda de Mol

Als tv-producent heeft John de Mol zijn sporen ruimschoots verdiend, maar wie denkt dat hij z’n verdiende Big Brother- en The Voice-miljoenen in een oude sok laat zitten, heeft het mis. Berucht is een verhaal uit 2012, toen hij vrijwel het hele groene hart rondom zijn villa in Blaricum opkocht. Een peulenschil voor de man met een, volgens zakenblad Quote, geschat vermogen van 1,6 miljard euro. Voor meer dan 10 miljoen euro trok hij bij deze klus de knip teneinde zijn buren de verhuisdozen te laten pakken. Zo verlieten zijn voormalige overburen voor 4.250.000 euro hun stulpje en vertrokken even verderop twee andere huiseigenaren voor een bedrag van 3.500.000 euro uit het lommerrijke sterrendorp. Johns directe buren aan de linkerzijde, de familie Blom, lagen overigens nog een behoorlijke tijd dwars. Voor nog geen 100 miljoen wilden ze destijds hun geliefde huis en haard verlaten.

Acht jaar later is de droom van de mediamagnaat alsnog in vervulling gegaan. Zijn eigen huis wisselde van eigenaar en John liet een nieuwe, kapitale villa bouwen, omringd door grote stukken land en hoge beschutting, waardoor deze vanaf de openbare weg met geen mogelijkheid te zien is. Luchtfoto’s maken echter duidelijk dat de stijl van het pand valt te omschrijven als recht, hoekig, kleurloos en uiterst kil. Je moet er maar van houden. Voor de mediamagnaat vormt deze plek zijn thuisfront, met de in april van Amsterdam naar Hilversum verhuisde Talpa/SBS-studio’s ook nog eens op acceptabele rijafstand.

Het blijkt echter niet zijn enige optrekje. Het kadaster toont maar liefst achttien objecten waarvan hij de rechthebbende eigenaar is. Het grootste deel van zijn vastgoedportefeuille bestaat uit de eerder genoemde verkregen stukken grond in Blaricum, variërend van 3m2 tot het duizelingwekkende aantal van 11.570 m2. Zichtbare aankoopbedragen beginnen bij 4,5 ton en lopen op tot iets meer dan 6 miljoen. Per stuk dus! Ook bezit De Mol nog een bedrijfspand en woonhuis in Eemnes en in Amsterdam-Centrum een statig grachtenpand met berging.

John heeft ook nog een villa in Portugal.

Tot zover Nederland, want ook over de grens bezit de geboren Hagenaar het een en ander. Meest in het oog springend is zijn, eveneens beschutte, villa op het golfresort Vale do Lobo in de Portugese Algarve. Daar heeft ook zus Linda een villa, waar ze elke zomer een aantal weken vertoeft. Met ‘slechts’ zes objecten in eigen land doet ze het voor De Mol-begrippen een stuk rustiger aan. In het plaatsje Huizen kocht ze jaren geleden al haar huidige villa, daarna een extra stuk grond en, geheel in lijn met de uitkoopdrift van haar broer, onlangs ook het perceel van haar directe buren. Familieleden worden niet vergeten. Voor haar ex-schoonouders kocht ze in 2004 een appartement in Heemstede (380.000 euro), in 2016 voor haar zoon Julian een grachtenpand in Amsterdam (950.000 euro) en een steenworp daarvandaan in 2018 zo’n zelfde onderkomen voor dochter Noa (875.000 euro).

André Rieu

Wat zuidelijker bevindt André Rieu zich in de hoogste regionen van de vastgoedwereld. De sympathieke violist zag de omzet van zijn productiebedrijf, handelend in concertkaarten, cd’s en merchandise, in 2019 stijgen van 33 naar bijna 47 miljoen euro. Met een persoonlijke winst van iets meer dan 8 miljoen steeg zijn eigen vermogen daardoor tot een krappe 23 miljoen euro, los van 2 miljoen euro aan pensioenvoorziening.

André Rieu is niet alleen de koning van de wals, maar ook van het vastgoed.

Zijn geld stak hij de afgelopen jaren niet alleen in zijn muzikale carrière, maar voor een groot deel ook in de aankoop van woningen, welke weer zijn doorverhuurd aan derden. Twee daarvan à 310.000 en 999.000 euro in Krimpen aan den IJssel en Assendelft (405.000 euro) liggen buiten zijn woonplaats, de rest bevindt zich in de nabijheid van het Vrijthof. Hieronder negentien panden met parkeerplaatsen en bergingen, twee natuurterreinen en acht aangrenzende tuinen.

Als pandjesbaas is André Rieu de onbetwiste landlord van Maastricht. De totale waarde van zijn ‘stenen’ bedraagt 20,9 miljoen euro

De toeristische Maasboulevard in de stad is het absolute domein van Rieu. Maar liefst zeven gebouwen van zo’n 1,5 miljoen per stuk zijn er in zijn bezit. Hieronder ook enkele monumentale panden en bedrijfslocaties waar de overheid (onderwijs, cultuur en wetenschap) gebruik van maakt. De totale waarde van al zijn ‘stenen bezittingen’ komt op bijna 20,9 miljoen euro. Zonder dat de gewone sterveling dat doorheeft, blijkt de violist zijn muzikale carrière financieel gezien allang niet meer nodig te hebben. Als pandjesbaas is André de onbetwiste landlord van Maastricht.

De weduwe van Marc de Hond

Ook ondernemer en theatermaker Marc de Hond was tot op het laatst actief op de onroerendgoedmarkt. De dood was voor hem onoverkomelijk geworden, maar het moment en de manier waarop had hij wel in de hand. Zodoende kon hij een week voor zijn afscheid in juni zijn laatste zakelijke deal sluiten. Bij de notaris zette hij z’n handtekening onder de koopakte van een 1,5 miljoen kostende villa in Oegstgeest, waarbij hij nog 70.000 euro wist af te pingelen van de verkoopprijs. Onderhandelen op het scherpst van de snede om zijn gezin – weduwe Remona en twee jonge kinderen – verzorgd achter te kunnen laten in het huis van hun dromen. Een pand met acht kamers, twee badkamers, drie wc’s, een royale afgesloten tuin op het zuiden, een grote garage en een ruime oprit waarop meerdere auto’s kunnen worden geparkeerd. Bovendien liggen basisscholen, hockeyvelden en een tennisbaan op loop- en fietsafstand, net als het station van Leiden.

Marc destijds in zijn afscheidsinterview: ‘Remona wilde dichter bij haar familie wonen als ik er niet meer ben. Ik had nog aardig wat geld staan dankzij de schadevergoeding die ik destijds kreeg vanwege de medische misser en mijn verkochte internetbedrijf. Daarna heb ik met spreekbeurten ook belachelijk veel geld verdiend. Remona is bang dat mensen zullen denken: is ie net dood, gaat zij meteen het geld uitgeven. Maar dat is dus niet zo.’

Aangezien het huis eind mei enkel op Marcs naam werd aangekocht, is het stel vermoedelijk getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. Zo hoefde er geen erfbelasting over het huis te worden betaald.

Een van de twintig panden van Remona, de weduwe van Marc de Hond.

Hoewel de inkomsten uit Marcs lezingen en theatershows wegvallen, lijkt zijn gezin zich ook in de toekomst geen zorgen te hoeven maken over een inkomen. Met de nieuwe villa komt Remona’s vastgoedportefeuille namelijk op niet minder dan twintig panden. Naast de villa in Oegstgeest en het huis in Badhoevedorp, dat zij vier jaar geleden nog voor 537.500 euro samen aanschaften, bezit de in Dordrecht geboren oud-atlete in Rotterdam en omgeving nog veel meer ‘geld in stenen’. Al tijdens haar internationale atletiekcarrière wist ze flink te investeren in de toekomst door woningen en kantoorpanden aan te kopen. Dat Remona niet uit een armlastige familie komt, blijkt wel uit het feit dat ze haar eerste drie objecten al op 19-jarige leeftijd kocht. Een nieuwbouwterrein en een woning in Sassenheim en een ruimte in Vlaardingen, die vandaag de dag dienstdoet als kledingwinkel. De aankoopbedragen waren bescheiden, tussen 1 en 2 ton. Forser investeren deed ze in het jaar daarop, toen ze voor twee keer 365.000 euro nog eens twee winkelruimtes in Vlaardingen aankocht.

In 2007 stapte ze over naar Rotterdam. In volgorde van aankoop: snackbar Bram Ladage (in 2007 voor 365.000 euro), een winkelpand (in 2008 voor 160.000 euro) en drie kleine woningen in 2009 en 2010 voor een onbekende som.

Doorpakken deed Remona vanaf 2011, toen ze voor een beduidend hoger bedrag (987.000 euro) onderdak bood aan een islamitische slagerij. In 2013 schafte ze op een en dezelfde dag maar liefst drie ruimtes aan van 720.000 euro per stuk aan de Rotterdamse Mathenesserdijk en -weg. Deze doen nu dienst als woning en horecagelegenheden. Vlak voor haar huwelijk met Marc, vorig jaar december, werden er wederom vier panden aangekocht. Bewoners van twee woningen, een kapsalon en een reinigingsbedrijf maken sinds 2018 huur over aan Remona, die inmiddels de koningin van de Mathenesserweg kan worden genoemd. Daar kwamen de laatste vier objecten namelijk voor 860.000 euro in haar bezit.

Doutzen Kroes

Als er iemand is die een product kan verkopen door er haar naam of gezicht aan te verbinden, dan is het Doutzen Kroes wel. Ze was het verkoopmiddel voor grote merken als Calvin Klein, L’Oréal, Victoria’s Secret en Pirelli, presenteerde in 2011 haar eigen modelijn voor Repeat Cashmere en ontwierp vijf jaar lang verschillende lingeriesetjes voor Hunkemöller. Aan die laatste samenwerking kwam onlangs een einde. ‘Het is tijd voor een nieuw pad, dat zich mettertijd zal ontvouwen,’ verklaarde ze daar begin deze zomer over op Instagram.

Wellicht hebben deze plannen te maken met haar ondernemersdrift op de vastgoedmarkt, want de vrouw van 30 miljoen heeft de afgelopen jaren flink wat onverklaarbare aankopen gedaan. Zo waren verschillende panden in Amsterdam, Purmerend en het Friese Eastermar al in haar bezit. Deze wisselden in de meeste gevallen voor onder het halve miljoen ook weer van eigenaar. De waarde van haar huidige bezittingen ligt beduidend hoger. Eind 2009, het jaar waarin Doutzen haar relatie met dj Sunnery James wereldkundig maakte, kocht ze in Eastermar vier stukken grond van 25, 120, 170 en 2000 m2, bestemd voor natuur. Later werden daar in hetzelfde dorp nog een grasland (5285 m2 in 2012), twee natuurtuinen (70 en 400 m2 in 2011) en opnieuw een grasland (3050 m2 in 2015) aan toegevoegd. Alle kavels staan omschreven als onderdeel van een natuurgebied.

Doutzen Kroes heeft behalve een huis in Amsterdam ook veel grond in bezit.

Enkel voor een 4260 m2 tellend terrein, gekocht in 2011, is er volgens officiële documenten toestemming om er ook op te bouwen. Wat schuilt hierachter? Is het stel begaan met de Friese natuur of is er wellicht sprake van een veranderend bestemmingsplan en verrijst er in de nabije toekomst misschien een pretpark, dierentuin of heus Kroesdorp? Het stel doet er vooralsnog het zwijgen toe. Ook in Huizen bezit het model een reusachtig stuk grond van 3755 m2, dat twee jaar geleden voor 1,6 miljoen euro werd aangekocht. In deze bosrijke omgeving stond tientallen jaren een rustiek en karakteristiek landhuis, maar dat werd door het stel al snel tegen de vlakte gewerkt. Enkel een achtergebleven paaltje met daarop het oude huisnummer 5 is een stille getuige van het moois dat er ooit was.

Wat moet Doutzen Kroes met al die natuurgebieden? Verrijst er in de nabije toekomst misschien een pretpark, dierentuin of heus Kroesdorp?

Vanwege hun werk woonden Doutzen en Sunnery overal en nergens, waarbij New York bijna tien jaar de vaste uitvalsbasis was. Enkele jaren na de geboorte van hun zoontje Phyllon Joy (11) wilde het stel echter terug naar hun vertrouwde omgeving. Het appartement in The Big Apple werd voor 1,3 miljoen euro verkocht (2011), waarna dit bedrag niet lang daarna werd ingezet voor de aanschaf van een huis op steenworp afstand van het Amsterdamse Concertgebouw (2014).

Dat hun huidige onderkomen voorlopig geen andere eigenaar zal krijgen, blijkt wel uit het feit dat er eerst grondig werd verbouwd. De woning moest aan alle wensen van het duo komen te voldoen en kindvriendelijk worden gemaakt voor dochtertje Myllena Mae (5). Bij de gemeente werd toestemming gevraagd om zowel de indeling van het souterrain, de begane grond, als de eerste verdieping te veranderen. Een flinke klus in een groot pand dat maar liefst tien slaapkamers telde ten tijde van de aankoop en waar herstelwerkzaamheden aan de fundering en uitdieping van de kelder nodig waren. Het pand bestond aanvankelijk uit vijf huizen, maar deze werden samengevoegd tot twee. Bovendien beschikken ze in de buitenruimte over een langgerekte moestuin, waar Doutzen, zo bleek onlangs uit haar Instagramstory’s, zelf de groenten verbouwt.

Martin Garrix

Stadgenoot Martin Garrix kan er ook wat van. Hij is eigenaar van dertien grondgebieden, waaronder vijf parkeerplaatsen in Amsterdam. De jonge dj is overduidelijk geen fan van het urenlang zoeken naar een plekje in de binnenstad en kocht ze daarom maar voor luttele duizenden euro’s af. Een knappe jongen die hem nog een boete voor fout parkeren bezorgt. Ook kocht hij in 2016 voor respectievelijk 821.000 en 933.000 euro twee kale terreinen, bestemd voor nieuwbouw, en in 2017 een luxe penthouse voor iets meer dan 1,1 miljoen euro. Niet slecht voor een Amstelvener van pas 24 jaar oud.

Reinout Oerlemans

Zakendoen op 9000 kilometer afstand met je voeten in een privézwembad of met een bak popcorn voor het immense scherm van je eigen bioscoop zou iedereen wel willen. Good old ‘Arnie Alberts’, oftewel oud-GTST-acteur Reinout Oerlemans doet het! Nog voor even dan, want zijn reusachtige villa in de heuvels van Los Angeles, waar hij met vrouw Daniëlle en hun vier kinderen alweer flink wat jaren woont, staat te koop voor omgerekend zo’n 14 miljoen euro. Je kunt het voor 63.000 euro per maand ook huren.

Alleen al in Nederland is hij daarnaast financieel betrokken bij zes huizen en heeft hij het alleenrecht over maar liefst 54 verschillende objecten. Van een moppie acteren in een soap of doorsnee romcom hoeft de geboren Brabander het dus allang niet meer te hebben. In zijn vastgoedportefeuille zitten onder meer een appartement van 537.000 euro in Wassenaar, een kadastraal object van 5110 m2 zonder bekende waarde in Laren en een reeks horecapanden met een grootte van 940 m2 en een waarde van 4,1 miljoen euro in Rotterdam. Verder bezit Oerlemans enkele panden in onze hoofdstad, bestaande uit woongelegenheden en bedrijfspanden, waarbij het opvalt dat hij deze opvallend vaak aankocht voor hetzelfde bedrag. Waar de huizen zich in Amsterdam ook bevinden, in 80 procent van de gevallen werd er het exacte bedrag van 3.325.000 euro voor neergelegd.

De riante villa van Reinout Oerlemans in de heuvels van Los Angeles.

Bovendien koopt de gewiekste zakenman zijn woningen in ‘plukjes’ bij elkaar. In de Valeriusstraat en Amerbos heeft hij er drie stuks. In de Spaarndammerstraat, Woestduinstraat en Theophile de Bockstraat gaat het om vier per straat, de Agamemnonstraat telt er zes en in de Van Tuyll van Serooskerkenweg bezit hij negen panden, alle dicht bij elkaar. De rest ligt los verspreid door de stad.

Prins Bernhard

Oerlemans wint het echter niet van prins Bernhard van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven. Uit data van het kadaster blijkt dat hij over 97 huizen persoonlijk iets te zeggen heeft en via zijn bv als belegger 350 adressen onder zijn hoede heeft, al moet ook hij in Amsterdam zijn meerdere erkennen in Aat van Herk. De miljardair, die eind vorig jaar nog plechtig beloofde zijn fortuin te schenken aan verschillende goede doelen, bezit 5820 woningen.

Woningzoekers klaagden dat ze duizenden euro’s sleutelgeld aan de pandjesprins van Oranje moesten betalen

We richten ons echter op de bekende koppen en dus mag de pandjesprins van Oranje in dit overzicht niet ontbreken. Niet alleen omdat hij flink wat hoofdstedelijke stenen in bezit heeft, maar ook omdat hij daarmee van tijd tot tijd in opspraak raakt. Op 19 juni 2017 stuurde de gemeente hem een aangetekende brief en legde hem een dwangsom op wegens het overtreden van de regels bij de verhuur van panden. Deze zouden worden verhuurd aan te grote groepen zonder vergunning, onder meer bij een huis met daarin zes personen. Bernhard en zijn zakenpartners hebben in die periode lang volgehouden van niets te weten omdat zij de zakelijke afwikkeling hadden uitbesteed, waaronder ook het lezen van de post. Later dat jaar klaagden woningzoekers dat ze sleutelgeld van soms duizenden euro’s aan hem moesten betalen om bovenaan de lijst te komen van huizen waar zij een oogje op hadden. Verdween dat geld rechtstreeks in de zakken van de tweede zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven of deelden zakelijke partners hierin mee?

Prins Bernhard is ook eigenaar van het Hilversumse Mediapark.

Bernhard handelt overigens niet alleen in woningen, ook het Hilversumse Mediapark, met daarop de radio- en tv-studio’s van onder andere RTL en publieke omroepen als BNNVARA en NOS, is sinds januari 2019 in koninklijke handen. Via de vastgoedonderneming Pinnacle, waarvan de prins aandeelhouder is, nam hij het bedrijventerrein over van de Britse investeerder Europa Capital. Mochten de paleizen en de Haagse Ridderzaal weer eens in verbouwing zijn, dan kunnen de troonrede en kersttoespraak van de koning dus met het grootste gemak in de studio van Studio Sport of de tent van Heel Holland Bakt worden opgenomen. Geen probleem, de prins regelt het!

Jort Kelder

Ook Jort Kelder begaf zich op de verhuurmarkt. Naast zijn twee huizen in Amsterdam (van 4 ton en 1,8 miljoen euro) en een woning in Hilversum, bezit hij ook een vakantiestek op Terschelling. De journalist en zijn broer Maarten lieten dit laatste stulpje in 2014 bouwen door Marc Koehler Architects. Het 1625 m2 tellende stuk duingrond waarop de woning staat, werd begin 2010 al door beide heren aangekocht voor een bedrag van 460.000 euro. Het is een speciaal onderkomen, want vanwege de maximale toegestane bouwhoogte van 7 meter, bevinden de slaapvertrekken zich onder de grond. Jort is daarmee de vierde BN’er die een huis op de Waddeneilanden bezit, naast Jochem Myjer op Texel en Robert ten Brink en Monique van de Ven op Vlieland.

Jort Kelder.

Normaal gesproken gebruikt Kelder zijn toevluchtsoord alleen voor zichzelf, kortstondige liefdes of weekendjes met onze premier, maar onlangs leek hij ook voor te sorteren op het openstellen van zijn vakantiehuis voor andere geïnteresseerden. Jort Kelder: ‘Dat zou ik misschien wel moeten doen, want ik heb natuurlijk ook een coronatikje gekregen. Ik denk dat ik zeker 3 ton omzetverlies heb, niet alleen van gemiste optredens, maar ik verkocht ook een paar maanden nauwelijks kleren via mijn kledinglijn. Gelukkig trekt dat nu weer bij.’

Zijn prachtige stulpje op Terschelling.

Later bleek hij toch overstag te zijn gegaan en ontving hij huurders voor een bedrag van 5000 euro per week. Ook plaatste hij een advertentie online. De bretelsdeskundige in een eerste reactie: ‘Het huis is in principe niet te huur. Ik heb het deze zomer alleen wel een keer verhuurd aan een Gooische familie, enkel voor twee weken. Het moet geen gewoonte worden. Bovendien is het financieel ook al niet meer nodig. Het gaat mij goed. Om zeker te zijn dat nieuwe huurders zich niet meer zullen melden, heb ik na jullie vraag meteen het huis uit de verhuur gehaald. Als het goed is, staat het nu dus niet meer als zodanig online.’

Wie zijn al die particuliere verhuurders?

Het lijkt duidelijk: wie wil investeren in een extra zakcentje voor de toekomst, doet er goed aan te investeren in vastgoed. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bezitten in Nederland ruim 280.000 personen een of meerdere woningen voor de verhuur. Particuliere verhuurders zijn vooral actief in de Randstad. Ruim 27 procent van de aangeboden of verhuurde woningen via deze weg staat namelijk in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Het gaat hierbij overigens deels om woningen die niet permanent bewoond worden, maar bijvoorbeeld via Airbnb beschikbaar worden gesteld aan toeristen. De BN’ers in dit artikel hebben een redelijk tot ruim vermogen en kunnen het zich dus permitteren meerdere huizen te verhuren aan derden. Zij vertegenwoordigen echter maar een kleine groep van 250 particuliere verhuurders (4,2 procent van het geheel) die vijf of meer woningen voor dit doeleinde in bezit hebben. Daarna volgen huisbazen met drie of vier woningen op hun naam (5,8 procent), vervolgens is er de groep met twee woningen in bezit (10,1 procent) en ten slotte is er het overgrote deel met een enkele woning op de huurmarkt (79,9 procent).

Particuliere verhuurders zijn verder vooral actief als werknemer (37 procent) of zelfstandige (27 procent). Voor ongeveer 19 procent is de pensioenuitkering de voornaamste inkomstenbron. Slechts 3 procent kan echt leven van een bestaan als zelfstandige verhuurder zonder daarnaast een andere inkomstenbron nodig te hebben. John, Linda, André, Remona, Doutzen, Martin, Reinout en Bernhard horen ongetwijfeld tot deze laatste groep.