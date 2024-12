Joshua Camera: '‘Kan niet’, dat kenden we niet'

Of het nu gaat om het opbouwen van een bedrijf of het bouwen van woningen midden in een oud stadscentrum, Joshua Camera (1987) draait er zijn hand niet voor om. Met het kopen van zijn eerste woning zette de ondernemer al op zijn 18e zijn eerste schreden in de vastgoedmarkt. Maar het duurde nog een ijssalon, een franchiseketen en een groothandel voordat hij zijn vastgoedportfolio omdoopte tot Pex Real Estate en hij van bouwen zijn business maakte.

Joshua Camera groeide samen met een broer en een zus op in Haren. Zijn ouders runden een Italiaans restaurant, en Camera draait al vanaf zijn 13e fulltime mee. Het ligt dus voor de hand te stellen dat ondernemingslust hem van jongs af aan is ingegoten.

Gastvrijheid boven alles

'Nou dat kun je wel stellen,' lacht Joshua Camera. 'Ik heb van huis uit zeker geen 9-5 mentaliteit meegekregen, bij ons was het meer 12-12. Hard werken, niet bij de pakken neer gaan zitten en ‘kan niet’ dat kende we niet. Zeker niet naar klanten, gastvrijheid en klantgerichtheid boven alles.'

IJs-imperium

Misschien niet heel vreemd dat Joshua Camera nog tijdens zijn opleiding kiest voor een andere, meer ondernemende richting. 'Toen de ijssalon in Haren te koop kwam te staan ben ik naar de bank gestapt, heb een lening gekregen, ben gestopt met mijn opleiding, heb de zaak gekocht en verbouwd. Het was een fantastische tijd, ik stond zelf achter de toonbank ijs te verkopen. Maar na enige tijd werd me wel duidelijk dat de muren van de zaak stonden waar ze stonden, en ik wilde groeien, de zaak verder uitbouwen. Toen heb ik er een franchise van gemaakt met zaken in Amsterdam, Utrecht en Groningen.' Maar dat was niet de enige manier waarop Camera zijn ijs-imperium let groeien.

In de verkoop

'Ik ben ijs gaan leveren aan ijssalons en horeca. Ambachtelijk Italiaans schepijs en bijproducten door heel Nederland en België. Het fysiek inladen van een busje met dozen ijs vond ik heerlijk. Dat je kunt zien wat je opbouwt,' de ogen van Joshua Camera lichten op als hij erover praat. De vraag is dus waarom hij uiteindelijk zijn eigenhandig opgebouwde bedrijf toch verkocht heeft?

'Ik was 18 toen ik mijn eerste pand kocht in Groningen, nog voor ik de ijssalon had. Ik woonde zelf op één verdieping en de andere twee verhuurde ik. Het was een simpele rekensom: of ik betaal huur, of ik betaal hypotheek. Niet veel later kocht ik met de opbrengsten van het ene pand, nog een pand, dat heb ik vervolgens geheel zelfstandig verbouwd tot 6 appartementen voor de verhuur. De kennis die ik daar heb opgedaan komt me nu nog van pas. Toen ik een paar jaar later weer een pand kocht, besloot ik dat ik me volledig wilde gaan richten op het uitbouwen van mijn vastgoedportefeuille en het (ver)bouwen van appartementen.' Hij verkoopt zijn ijssalons en groothandel.

Duurzaamheid en passie

Het is 2017 als Joshua Camera Pex Real Estate opricht. In eerste instantie ligt de focus vooral op Groningen en omstreken, maar opereert hij vooral in de randstad. 'Wij richten ons vooral op binnenstedelijke bouw en focussen daarbij op nieuwbouw en kwaliteit. Geen fabrieksbouw maar duurzaamheid voor de lange termijn,' vertelt Camera. 'Dat betekent duurzame materialen en maatregelen zoals zonnepanelen, driedubbel glas en warmtepompen. Niet vanzelfsprekend voor binnenstedelijk bouwen, maar wel belangrijk als je ervoor wil zorgen dat je investering zich op de lange termijn terugbetaald. Ik wil dat er de komende 20 jaar niets meer hoeft te worden gedaan aan de appartementen die ik bouw.'

Met een knipoog

Een ijs-imperium en een indrukwekkende vastgoedportefeuille, wat staat er nu op het programma van deze enthousiaste bouwer? 'Haha, nou ik moet zeggen dat ik me geen seconde verveel, maar als ik geen uitdaging meer zou hebben in wat ik doe, dan denk ik dat ik heel snel om me heen ga kijken of er niet nog ergens een leuke pizzeria te koop staat,' zegt hij met een knipoog. 'Maar goed als er één uitdaging is op dit moment in Nederland dan is het bouwen.'

Op de vraag of hij een tip heeft voor jonge ondernemers die hun eerste stappen zetten op de vastgoedmarkt hoeft Camera dan ook niet lang na te denken:

'Het toverwoord is duurzaamheid. Duurzaam bouwen is de sleutel naar rendement op de lange termijn. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat je een passie hebt voor wat je doet, ook dan weet je dat je op de lange termijn goed zit.'