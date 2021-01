Energie vergelijken of al overstappen? Een online energievergelijker kan je hierbij helpen!

Dat kan makkelijker! Met een online energievergelijker voer jij jouw huidige situatie in en de vergelijking wordt voor jou gedaan. Zo vraag je binnen no-time een energieofferte aan en kies je de deal die het beste bij jou past - of dat nu de goedkoopste prijs is, een groen tarief of een kleine leverancier - de keuze blijft aan jou!

Een energievergelijker werkt als volgt: je vult eenvoudig je postcode, de huidige leverancier, het geschatte verbruik - per kWh of per maand - en het type energie (gas, elektriciteit of dual fuel) in en de online energievergelijker gaat aan de slag.

Energieprijzen van leveranciers vergelijken

De online energievergelijker gebruikt deze informatie om de energieprijzen van talloze leveranciers te vergelijken. In een aantal minuten weet jij wat je kunt besparen ten opzichte van je huidige tarief, de energieprijs en andere belangrijke factoren zoals opzegboetes en contractduur. Het is aan jou om te bepalen welk tarief het beste bij je past.

Kan ik gas en elektriciteit afzonderlijk vergelijken?

Zeker! Het zogenaamde dual fuel (gas en elektra in één contract) is een populaire manier is om de energie te bundelen. Maar natuurlijk kun je gas- en elektriciteitsprijzen afzonderlijk vergelijken. Door afzonderlijk te vergelijken, vind je nieuwe beschikbare tarieven die mogelijk een extra besparing opleveren.

Hoelang duurt het om van energieleverancier te veranderen?

Wanneer je hebt besloten om van energieleverancier te veranderen, duurt het zo’n 3 tot 4 weken tot je bent aangesloten bij de nieuwe energieleverancier, maar dit kan variëren.

Goed om te weten: wanneer je van energieleverancier verandert, zal er geen onderbreking zijn van de gas- of elektriciteitsvoorziening.