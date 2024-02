Luuk Koelman: 'Meneer Jetten spreekt over verdúúrzaming, duur, begrijpt u wel?'

Ik vat het even samen voor alle 2,6 miljoen Nederlandse huishoudens mét zonnepanelen. Kijk, het zit zo. Wilt u klant worden van Essent? Dan brengt het bedrijf u hogere stroom- en gastarieven in rekening dan bij anderen, die geen zonnepanelen hebben. Zo’n 13 cent extra per kilowattuur en zo’n 15 cent extra per kuub gas. Ook de leveringskosten zijn hoger. En tot slot heeft ook u geen recht op de welkomstbonus, die kan oplopen tot 360 euro.

Nu denkt u natuurlijk: waarom moet ik per kuub gas 15 cent extra betalen, enkel en alleen omdat ik zonnepanelen heb? Goede vraag. Waarschijnlijk wil Essent u gewoon niet als klant. Maar nu komt het: bent u al klant bij Essent en heeft u nog géén zonnepanelen? Dan slijt het bedrijf die dakbedekking maar wat graag aan u. Check de website maar: ‘Bespaar flink op je energierekening (...) de meeste zonnepanelen installeren we al binnen 8 weken (...) zo weet je zeker dat je goed zit.’ Jaja.

Tot zover de wondere wereld van Essent. Gaan we door met BudgetEnergie. Zij beloven vaste klanten zonder zonnepanelen gratis groene stroom. Let wel, alleen deze zomer en in de weekenden. En alleen ’s middags, want dan is er veel zon en dus een elektriciteitsoverschot. Opgewekt door – precies – úw zonnepanelen. Kortom: terwijl u BudgetEnergie betaalt om uw te veel opgewekte groene stroom terug te mogen leveren, maken zij er goede sier mee bij uw buren. ‘Eerlijker,’ noemt de directeur van BudgetEnergie dat, want ‘wie de panelen al een paar jaar heeft, is vaak allang uit de kosten’.

Over die redenering moest ik even nadenken. Kijk, u heeft al een enorm voordeel ten opzichte van uw buren, die geen zonnepanelen op hun dak hebben liggen. En dat is niet eerlijk. Want waarom zou u meer mogen profiteren van de zon dan zij? De zon is toch van iedereen? U beseft niet half hoe bevoorrecht u bent.

Sterker nog, in plaats van te klagen, mag u in uw handjes knijpen dat energiebedrijven u überhaupt nog als klant accepteren. Want met uw zonnepanelen destabiliseert u het elektriciteitsnetwerk, en daarmee dus de gehele samenleving. Alleen al vanwege dat laatste zou de AIVD uw huishouden zomaar kunnen aanmerken als een terroristische organisatie.

Gelukkig is onze overheid u genadig. Immers, u doet het allemaal voor de planeet. Nietwaar? Of bent u toevallig zo iemand die alleen maar groen wil zijn vanwege de eigen portemonnee? Nee, toch zeker! Een beter milieu begint bij uzelf. En wie zei ooit dat dat gratis was? Niemand! Daar is de overheid open en eerlijk over. Meneer Jetten spreekt bijvoorbeeld altijd over verdúúrzaming. Duur, begrijpt u wel?

Dus dan is duurdere stroom, als overbelasting van het netwerk dreigt, helemaal niet raar. Of belasting op zonnepanelen, en zo verder. Want als u toch al uit de kosten bent, dan wordt het tijd voor nieuwe kosten. Voor niets gaat de zon op, toch?