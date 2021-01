Bad boys met blauw bloed

De vlieger van de prins op het witte paard of de prinses met een onbevlekte moraal gaat allang niet meer op. Royalty’s zijn er inmiddels in alle soorten en maten.

Pak de bak popcorn er maar bij, want het bestaan van de royals leest soms weg als een foute roman, slechte comedy of huiveringwekkende thriller. Van een gemiddeld Disney-sprookje lijkt in het echte leven geen sprake meer. Is de ene koning of prins een beetje fout, de ander kan voor z’n daden met gemak in het gevang worden gegooid. Over het algemeen lijken leden van het koninklijk huis echter immuniteit te genieten wanneer het aankomt op juridische vervolging. Mocht justitie ooit toch een zaak willen beginnen, dan helpen we hen met dit overzicht alvast op weg.

Prins Bernhard: schavuit van Oranje

Een sluwe vos verliest nooit zijn streken, zo bewees prins Bernhard zelfs na zijn dood in 2004. In het diepste geheim, en buiten medeweten van de RVD en zijn familie om, gaf hij in de drie jaar voor zijn overlijden negen geheime interviews aan de Volkskrant. Deze mochten pas na zijn begrafenis worden gepubliceerd. Dochter Beatrix was woest en zou binnenskamers met behoorlijk wat deuren hebben gesmeten op het moment dat ze hierachter kwam.

In de gesprekken onthulde en bevestigde Bernhard het bestaan van zijn buitenechtelijke dochters Alicia en Alexia. Ook sprak hij uitgebreid over de Greet Hofmans-affaire. De gebedsgenezeres verkreeg na de Tweede Wereldoorlog grote invloed op toenmalig koningin Juliana en dreef al snel een wig tussen haar en echtgenoot Bernhard. Die laatste werd er zelfs van beschuldigd geld van zijn vrouw te hebben gestolen en ze drong er bij de koningin op aan een echtscheiding aan te vragen. Zijn buitenechtelijke escapades en voortdurende reizen naar het buitenland zou zij namelijk niet moeten accepteren. Een breuk tussen het koninklijk paar zou onmiskenbaar onrust in het land hebben veroorzaakt. Een publicatie hierover in een Duits weekblad werd door de regering in ons land tegengehouden. Overname was verboden en verspreiding van het oorspronkelijke magazine evenmin toegestaan. Op verzoek van een, door premier Willem Drees aangestelde, commissie werd het contact met Hofmans uiteindelijk verbroken en moest Bernhard bij elke buitenlandse trip Juliana inlichten. Bij ernstige bezwaren mocht zij vanaf dat moment eigenhandig ingrijpen.

Koningin Beatrix was woest en smeet met deuren na het interview van prins Bernhard in de Volkskrant

Halverwege de jaren 70 raakte Bernhard in opspraak door de Lockheed-affaire. Een, wederom door de regering ingestelde, commissie stelde vast dat vliegtuigbouwer Lockheed in de jaren 60 in het diepste geheim ruim een miljoen dollar aan smeergeld had overgemaakt, bedoeld voor Bernhard. Doel daarvan was dat de prins de Nederlandse regering positief zou stemmen om toestellen van die fabrikant aan te schaffen. Toenmalig premier Joop den Uyl verklaarde na het onderzoek dat ‘zijne koninklijke hoogheid, in de overtuiging dat zijn positie onaantastbaar en zijn oordeel niet te beïnvloeden zou zijn, zich aanvankelijk veel te lichtvaardig heeft begeven in transacties, die de indruk moesten wekken dat hij gevoelig zou zijn voor gunsten’.

Na het presenteren van de bevindingen en de verklaring dreigde Juliana met aftreden als haar man strafrechtelijk zou worden vervolgd. Beatrix, op dat moment 36 jaar oud, weigerde onder deze omstandigheden haar moeder op te volgen.

Harry & Meghan: breken met tradities

Waar Juliana haar mogelijke aftreden nog inzette als pressiemiddel, daar deden de Britse prins Harry en echtgenote Meghan begin vorig jaar juist vrijwillig afstand van hun koninklijke titels. Het stel moest daarbij niet alleen vaarwel zeggen tegen hun jaarlijkse toelage van de staat, maar stapte ook uit het privéfonds van vader Charles waarmee hij hen eveneens met regelmaat financierde. Ook betaalden ze 2,5 miljoen pond aan belastinggeld terug die zij hadden gebruikt voor het verbouwen van hun huis in Windsor, Frogmore Cottage. Het koppel koos voor deze stap om in Canada en Amerika een rustiger leven op te kunnen bouwen met hun zoontje Archie. Een besluit dat zij zonder overleg met koningin Elizabeth wereldkundig maakten en dat direct veel opschudding veroorzaakte.

Prins Harry en Meghan deden afstand van hun koninklijke titels.

Het was Meghan binnen slechts 3,5 jaar gelukt Harry los te weken van de royals. In 2016 verliet ze haar oude bestaan als actrice in de dramaserie Suits voor een nieuwe vlam, in 2017 werd de verloving aangekondigd, halverwege 2018 beleefde ze haar sprookjeshuwelijk, in 2019 mocht ze zich moeder noemen en begin 2020 sloten beiden de deuren van Buckingham Palace definitief achter zich. Niet geheel toevallig kondigde Meghan een week later al haar terugkeer naar de filmwereld aan. Ze mocht een natuurdocumentaire inspreken voor Disney en de twee sloten een lucratieve deal met Netflix voor het vastleggen van hun beider levens op camera. Er zou zo’n 126 miljoen euro met de overeenkomst gemoeid zijn. Volgens de makers gaat het om een ‘smaakvolle serie’ die ver af staat van meer ordinairdere realityshows als Keeping Up with the Kardashians.

Ondertussen ergerden de Canadezen zich mateloos aan het gemeenschapsgeld dat zij reeds kwijt zijn aan de beveiliging van het beroemde paar: zo’n 37.000 euro aan politiekosten en 56.000 euro voor logistieke middelen. Men kan er echter weer rustig slapen. Meghan en Harry verhuisden dit voorjaar opnieuw, dit keer naar Los Angeles en zelfs een terugkeer naar Engeland zou in de planning staan. Of dit een tijdelijke of langdurige overtocht is blijft vooralsnog onduidelijk. Dat er echter bij aankomst geen Engels kopje thee, maar een aantal pittige gesprekken met de Queen wachten, lijkt wel vast te staan. Met name Meghan liet zich de afgelopen maanden politiek fel uit en dat is als koninklijk lid natuurlijk een doodzonde. De ongeschreven regel luidt: naar de buitenwacht toe zijn royals neutraal en hebben ze geen mening.

Koning Rama X: poedel met een functie

Hoe vaak moet de vader van Koning Rama X van Thailand zich nog omdraaien in z’n graf? Bhumibol leefde als een heilige en werd aanbeden als een halfgod, maar zijn zoon Maha Vajiralongkorn is zijn absolute tegenpool. Na 68 jaar te hebben gewacht op het ambt, vult hij deze nu naar geheel eigen inzicht in. Na drie eerdere huwelijken kent hij momenteel twee vrouwen aan zijn zijde. Allereerst zijn 42-jarige echtgenote Suthida en daarnaast z’n ‘bijvrouw’ Srirasmi van 35.

Met die laatste kreeg hij zoon Dipangkorn, die wordt gezien als toekomstige troonopvolger. Het kereltje heeft het overigens enige tijd zonder moeder gedaan, aangezien ze door de koning tijdelijk werd opgesloten in de gevangenis. Hij liet haar even later weer vrij nadat ze zich letterlijk aan z’n voeten wierp. Foto’s daarvan werden kort daarop verspreid onder de Thaise bevolking. Ook moest ze halfnaakt een taart aansnijden op het verjaardagsfeestje van Rama’s poedel Foo Foo, die kort daarvoor officieel was benoemd tot luchtmaarschalk. Ministers dienden het beestje, dat een gala-uniform en schoentjes kreeg aangemeten, vanaf dat moment als zodanig aan te spreken en voor hem te salueren. Na de dood van zijn witharige viervoeter organiseerde de regering een vierdaagse boeddhistische begrafenis en crematie.

Koning Rama X draagt in zijn vrije tijd graag korte topjes en beplakt zijn armen met neptatoeages

Uit al zijn huwelijken heeft de koning zeven kinderen gekregen, waaronder vijf met lowbudgetfilm-actrice Yuvadhida. Omdat schoonmama weigerde haar zegen over het huwelijk uit te spreken, werd Yuvadhida na enkele jaren het land uitgezet en vluchtte ze met haar kroost naar Engeland en later Amerika. Rama verspreidde daarop posters met een verklaring dat ze hem ontrouw was geweest, ontnam haar en zijn kinderen hun koninklijke titels en onterfde hen. Bij terugkeer naar hun geboorteland worden de kinderen direct opgepakt. Ook is het verboden slecht over de koning te spreken. Er staat tussen de drie en vijftien jaar gevangenisstraf op majesteitsschennis.

Ook de uiterlijke levensstijl van de koning valt op z’n zachtst gezegd excentriek te noemen. Rama draagt in zijn vrije tijd graag korte topjes en beplakt zijn armen met neptatoeages. Op het moment dat hier foto’s van verschenen op Facebook dreigde het staatshoofd met het blokkeren van het sociale medium in zijn land. Naast zijn titel heeft Rama ook het geld om te kunnen doen en laten wat hij wil en zaken naar zijn hand te zetten. De Thaise koninklijke familie is met 30 miljard dollar een van de rijkste ter wereld.

Koning Juan Carlos: Spaanse playboy

Je zou maar Sophia van Griekenland heten, de vrouw zijn van de voormalige Spaanse koning Juan Carlos de eerste en leven in de wetenschap dat je man vijfduizend minnaressen versleet en daarmee zeventien buitenechtelijke kinderen kreeg. Alsof dat nog niet genoeg is, lijkt er van een onbezorgde oude dag als afgetreden koningspaar ook geen sprake en slijt je echtgenoot zijn laatste dagen noodgedwongen in ballingschap. Het is bittere ernst voor de in Athene geboren tachtiger, die haar leven in dienst stelde van de Spaanse koninklijke familie. Juan Carlos wordt ervan verdacht grote sommen smeergeld te hebben aangenomen voor de aanleg van een hogesnelheidslijn. Hij raakte verder in opspraak toen uitlekte dat een Spaanse advocaat tussen 2008 en 2012 tientallen keren tassen met telkens honderdduizenden euro’s aan contanten naar Spanje bracht en hier niets van aanmeldde bij de Belastingdienst. Een deel hiervan zou zijn aangewend om een ex-minnares het zwijgen op te leggen. Toen zijn zoon, koning Felipe, daarachter kwam, deed hij direct afstand van zijn ‘besmette erfenis’. Ook stopte hij zijn vaders jaarlijkse toelage van 2 ton. Dat Juan Carlos nu het voorbeeld van zijn eigen vader Juan volgt en in vrijwillige ballingschap leeft buiten Spanje is opmerkelijk. Eerder ging men er namelijk vanuit dat hij ‘slechts’ zijn paleis moest verlaten of enkel z’n koninklijke titels moest inleveren. Naar verluidt heeft het huidige staatshoofd er binnenskamers op aangedrongen dat zijn vader zou vertrekken.

Ex-koning Juan Carlos van Spanje.

Het huwelijk tussen Juan Carlos en Sophia was ondertussen verworden tot niets meer dan een schijnvertoning. ‘Ze hadden de afspraak alleen samen naar buiten te treden voor de kroon, maar verder leefden ze hun eigen leven. Zonder enig overleg en geheel los van elkaar,’ verklaarde de Duitse Corinna Larsen met wie hij tussen 2004 en 2009 een geheime relatie had. Kort daarvoor had hij zijn twintig jaar durende affaire met de Spaanse Marta Gayá verbroken. Het putdeksel van de beerput rondom Juan Carlos lag al half van de sluiting, maar opende definitief toen hij twee jaar voor het einde van zijn koningschap zijn heup brak. Dat gebeurde bij een val tijdens een onaangekondigde olifantensafari in Botswana. Echtgenote op papier Sophia zocht hem pas drie dagen later op in het ziekenhuis om het imago van de kroon te beschermen. Volgens verhalen bezocht ze niet daadwerkelijk zijn kamer, maar wachtte ze elders in het ziekenhuis tot er voldoende tijd was verstreken om weer naar buiten te gaan.

Prinses Mabel: criminele vrienden

Aangezien prins Friso tweede in de lijn van de troonsopvolging was, kon hij alleen trouwen met een door de regering goedgekeurde partner om aanspraak te kunnen blijven maken op de troon. Met zijn keuze voor econome Mabel Wisse Smit werd door die mogelijkheid een streep gezet. Het kabinet-Balkenende diende hiervoor voor het eerst in de geschiedenis geen toestemmingswet in bij de Staten-Generaal. Op 24 april 2004 traden de twee in het huwelijk. Vanaf dat moment maakte hij geen deel meer uit van het koninklijk huis.

Reden voor de regering om geen zegen uit te spreken over de relatie was het feit dat het tweetal onvolledige en onjuiste informatie had verstrekt over Mabels vriendschap met drugsbaron Klaas Bruinsma in 1989 en 1990. De twee zouden ook een korte liefdesrelatie hebben onderhouden, al werd dit door de prinses zelf nooit bevestigd. Wel verklaarde ze dat het contact slechts oppervlakkig was, ze niets wist van zijn criminele activiteiten en het contact direct te hebben verbroken op het moment dat ze daar wel achter kwam. Die bewering werd echter nog hetzelfde jaar onderuitgehaald door Bruinsma’s voormalige lijfwacht Charlie da Silva, die in een programma van Peter R. de Vries uitvoerig sprak over de vele nachten die zijn baas en de prinses samen hadden doorgebracht. ‘Mabel, ken je me nog? Ik jou wel,’ sprak hij dreigend in een korte promo van het programma. Daarop liet Mabel haar masker vallen en gaf ze aan voormalig premier Jan Peter Balkenende toe dat haar contact langer en intensiever was geweest dan ze hem eerder had willen doen geloven. Ook tegenover koningin Beatrix trad ze niet in detail. In een brief aan de premier gaf het paar toe naïef en onvolledig te zijn geweest en boden ze hem en de koningin hun excuses aan.

De zaak is altijd een pijnlijk punt gebleven voor de prinses. In 2007 bleek uit gegevens van Wiki-scanner dat zij en Friso wijzigingen hadden aangebracht in een Engelstalige Wikipedia-pagina over haarzelf. Bij de omschrijving ‘incomplete and false information’, die zou zij hebben afgegeven, verwijderde ze de woorden ‘and false’. Ondanks het allesbehalve vlekkeloze begin wist Mabel toch een plek binnen de familie te veroveren. Zij en Beatrix bouwden een hechte band op die alleen maar meer versterkte na het skiongeluk van Friso in 2012. Na anderhalf jaar in comateuze toestand te hebben verkeerd, overleed hij in het ziekenhuis.

Prins Laurent: geldwolf en rokkenjager

Hoewel hij de zestig nadert, blijft prins Laurent het probleemkind, het zwarte schaap van de Belgische koninklijke familie. Het enfant terrible weigert als enige met de media te spreken via woordvoerders, zoals wij dat hier kennen als de Rijksvoorlichtingsdienst en maakt van zijn hart nimmer een moordkuil. Het komt hem weleens op een flinke tik op de vingers te staan, al lijkt hij zich daar weinig van aan te trekken. In 2006 ging hij zelfs nog een stap verder door twee foto’s van zijn pasgeboren tweeling Aymeric en Nicolas voor 15.000 euro aan te bieden bij tijdschriften in Nederland, België en Frankrijk. De prins ontkende in alle toonaarden, maar premier Guy Verhofstadt riep hem desondanks op het matje. Een jaar later schreef hij in negatieve zin geschiedenis, door als eerste Belgische lid van de koninklijke familie ooit te worden opgeroepen als getuige in een rechtszaak. Onderwerp was het Marineschandaal, waar de prins eind jaren 90 bij betrokken raakte. Drie officieren en negen bedrijfsleiders van de Belgische marine zouden via valse facturen voor zo’n 2,2 miljoen euro privéuitgaven hebben gedaan. Ongeveer 185.000 euro daarvan werd besteed aan de renovatie van Villa Clementine in Tervuren, eigendom van het koningshuis en deels het onderkomen van Laurent. Het volledige bedrag moest door de royals worden terugbetaald.

De Belgische prins Laurent.

De prins heeft niet alleen het imago van geldwolf, maar ook dat van rokkenjager. Zo zou hij verschillende vrouwen hebben laten geloven dat er meer bestond dan slechts een onenightstand en gaan er al jaren verhalen dat hij het zich dacht te kunnen permitteren handtastelijker te zijn dan de doorsnee burger.

Met actrice Iris Vandenkerckhove, beter bekend als Wendy van Wanten, zou hij menig nachtelijk avontuur hebben beleefd. Zijn drang naar genegenheid zou voortkomen uit een verstikkende verlatingsangst en het schrikbeeld om eenzaam oud te worden. De prins werd geboren op het moment dat het huwelijk van zijn ouders op springen stond en hij, naar eigen zeggen, als kind emotioneel werd verwaarloosd en vernederd en gedeeltelijk werd opgevoed in pleeggezinnen. Hij heeft in zijn leven meermaals last gehad van depressies en stemmingswisselingen, iets waardoor hem dikwijls toegang tot het paleis werd ontzegd.

Het volk lijkt het ondertussen allemaal wel te slikken. De prins heeft een gebruiksaanwijzing, zoveel is duidelijk, maar hij steekt tenminste wel met zijn kop boven het maaiveld uit in de verder saaie en kleurloze koninklijke familie.

Keizerin Masako: dertien eeuwen prestatiedruk

Keizerin Masako is een vrouw van de wereld, maar gaf al haar gedane indrukken en ervaringen op voor een leven aan het hof van Japan. Haar man, keizer Naruhito, had in zijn jongere jaren al vaker – zonder succes – een hengeltje uitgeworpen bij Masako. Zij was echter tot over haar oren verliefd op een man bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Toen deze in 1993 plotseling werd overgeplaatst naar een onderneming op honderden kilometers afstand en het hof haar verplichtte een derde huwelijksaanzoek wel te accepteren, gaf ze zich toch maar gewonnen.

Masako diende nog maagd te zijn en moest een vruchtbaarheidstest ondergaan om te zien om ze zwanger kon raken. Ook moest ze ervoor tekenen om bij een eventuele echtscheiding afstand te doen van bezittingen en al haar kinderen direct zou verlaten.

Het betekende een nieuw, vorstelijk leven vol met regels dat zich voornamelijk binnen de paleismuren in Tokio afspeelt. Daar wordt het haar haast onmogelijk gemaakt om, bijvoorbeeld, een simpel ommetje te maken in het park, zonder dat de hofhouding hiervoor gaat liggen.

Het Japanse keizerlijke echtpaar Naruhito en Masako.

Allemaal onderdeel van de strenge keizerlijke tradities die sinds het jaar 701 gelden in Japan. Haar huidige bestaan staat daarmee in schril contrast met het leven dat ze hiervoor leidde. Ze doorliep de kleuterschool in Moskou, volgde het basisonderwijs in Tokio, ging naar de middelbare school in het Amerikaanse Boston en zag haar ouders op latere leeftijd verhuizen naar Nederland, waar vader Hisashi Owada tot ten minste dit jaar rechter is bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag.

In al haar jaren aan het Japanse hof woedde er een heftige discussie over de troonopvolging. Al dertien eeuwen is het de keizerlijke familie gelukt een zoon ter wereld te brengen, aangezien een vrouw er niet het hoogste ambt mag bekleden. Omdat het keizerlijk echtpaar enkel een dochter kreeg (prinses Aiko in 2001) leek het land langzaam af te stevenen op noodzakelijke wetswijzigingen.

In 2006 verstomde die discussie toen de broer van de keizer (prins Akishino) wel een zoon kreeg, Hisahito, die nu de tweede in lijn van opvolging is, na Akishino. De verstikkende hofhouding, die Masako tot een depressie dreef, laat de teugels daardoor weer wat vieren. ‘Ik voel me soms nog onzeker, maar wil mezelf wijden aan het geluk van het volk,’ zei ze enige tijd geleden.

Prins Andrew: Britse viezerik

Over Prins Andrew, het derde kind van de Britse koningin Elizabeth en prins Philip, was tot vorig jaar zomer niets noemenswaardigs te melden. Oké, in 1996 scheidde hij na tien jaar van de moeder van zijn kinderen, de niet-adellijke Sarah Ferguson, maar verder stond deze Hertog van York toch vooral bekend als oorlogsheld. Hij diende begin jaren 80 als piloot tijdens de Falklandoorlog, ondanks het negatieve advies van zijn moeder, maar tot trots van zijn vader die ook een vliegbrevet bezit. In de jaren daarvoor dwong hij respect af binnen de Britse krijgsmacht door een commando-opleiding bij de Royal Marines te volgen.

De ideale schoonzoon, zou je zeggen. Dat kraakheldere beeld brokkelde echter vliegensvlug af in de zomer van 2019, toen zijn naam herhaaldelijk opdook in verhalen over de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein. Zelfmoord of moord, de meningen daarover zijn verdeeld, maar na de plotselinge dood van de zakenman besloten journalisten en justitie nog dieper te graven in zijn walgelijke leven van uitbuiting. Slachtoffers van seksueel misbruik deden hun verhaal, waarbij één prominente naam steeds boven kwam drijven: prins Andrew. Zowel in Epsteins huizen in Londen en New York als tijdens tripjes naar zijn privéresorts op de Maagdeneilanden zou Andrew (minderjarige) meisjes seksueel hebben misbruikt en hen hebben onderworpen aan zijn voetenfetisj. De vrouwen in kwestie zeggen door Epstein te zijn gebruikt als seksslavin en als onderdeel daarvan ook het bed hebben moeten delen met de prins. Hiervan dook later indirect beeldmateriaal op, maar Andrew zelf verklaarde zich niet meer te kunnen herinneren dat deze foto’s ooit gemaakt zijn.

Prins Andrew is verweven in de walgelijke zaakjes rond Jeffrey Epstein.

Het duurde uiteindelijk drie maanden tot hij, onder druk van familie, politiek en media, zijn verhaal deed bij de BBC. Daar verklaarde hij inderdaad contact te hebben gehad met Epstein en gaf hij toe dit, na Epsteins eerdere veroordeling van een zedendelict, te hebben moeten verbreken. Vier dagen na het zenuwslopende interview legde hij al zijn publieke taken neer. In een statement liet hij weten: ‘Het is mij duidelijk geworden dat mijn associatie met Jeffrey Epstein het werk van mijn familie verstoort, alsmede het waardevolle werk dat gaande is in vele organisaties en liefdadigheidsinstellingen die ik met trots ondersteun. Epsteins zelfmoord heeft veel onbeantwoorde vragen achtergelaten, vooral voor zijn slachtoffers.’ Wrang genoeg kon de dood van Epstein niet op een beter moment komen voor de prins. Zijn mogelijke handlanger zal daardoor voorgoed zwijgen.

Koning Willem-Alexander: inschattingsfouten

Iemand die in dit overzicht niet mag ontbreken is onze eigen Willem-Alexander, vorig najaar nog teruggekeerd van een ultrakorte vakantie in Griekenland. Met bijna acht jaar koningschap (en 46 jaar voorbereiding daarop) in de rugtas, presteert hij het keer op keer om het sentiment in onze maatschappij verkeerd in te schatten.

‘We zien de reacties van mensen in de media. En die zijn heftig, en die raken ons,’ luidde halverwege oktober zijn reactie, kort na terugkeer op Schiphol. Enkele uren daarvoor waren ze juist nog opgestegen richting hun vakantievilla, maar nu stond zijn gezicht op onweer. Onze vorst had er overduidelijk flink de pest over in dat die zeurpieten uit Holland hem hadden teruggefloten vanwege de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus. Premier Mark Rutte had het, als ministerieel verantwoordelijke, zelfs nog goedgekeurd.

Het feit dat de bestemming Griekenland was, komt overigens door een eerder genomen besluit dat eveneens verkeerd was gevallen. De koninklijke familie koos in 2012 voor het Griekse stulpje. nadat een zelfontworpen villa in Mozambique ook weerstand opriep. Het project lag zwaar onder vuur vanwege omkoopschandalen, corruptie, blunderende architecten, stelende projectontwikkelaars en kritische rapporten over de beloofde ontwikkelingshulp. ‘Ik denk dat ik op dat moment de inschattingsfout maakte te lang te blijven vasthouden aan de positieve kanten van het verhaal en objectief te willen laten zien dat er niks mis mee was,’ zei hij toen schuldbewust. ‘Maar goed, wij zijn mensen, en mensen maken fouten. Ik zal ook in de toekomst fouten blijven maken. Het is niet erg als mensen fouten maken. Je moet ervan leren en ervoor zorgen dat het niet weer gebeurt.’

Waren dit dan zijn enige onhandige incidenten? Welnee! In 2014 proostten Willem-Alexander – prins pils – en Máxima op de Olympische Winterspelen in Sotsji met de Russische president, en schender van mensenrechten, Vladimir Poetin. In 2001 was het raak toen oud-premier Wim Kok hem woedend uit bed belde na een persmoment in New York. Daar verwees de, toen nog, kroonprins naar een ingezonden krantenbrief die Máxima’s vader vrijpleitte van een kwalijke rol tijdens het Videla-regime in Argentinië. Later bleek deze brief door de dictator zelf geschreven. Een zeer ongelukkig moment dat Máxima in haar eerste tv-interview ‘een beetje dom’ noemde. En dan te bedenken dat het er al vroeg in zat bij onze vorst. Tijdens een foto-uurtje in 1978 riep de 11-jarige kindprins al: ‘Alle Nederlandse pers, opgerot!’

Prins Albert: schuinsmarcheerder

Het dwergstaatje Monaco is smaller dan Central Park in Manhattan en, na Vaticaanstad, het kleinste land ter wereld. Als staatshoofd van slechts 30.000 inwoners, vergelijkbaar met een dorp als Papendrecht, kun je er echter prima oud worden. Prins Albert de tweede, zoon van Reinier de derde en actrice Grace Kelly, is het sinds de dood van zijn vader in 2005. De prins is alweer jaren samen met voormalig olympisch zwemster Charlene Wittstock, met wie hij een zoon en een dochter kreeg, maar in de tussentijd verwekte hij her en der tal van buitenechtelijke kinderen en papte hij aan met onze eigen olympiër Inge de Bruijn. ‘Hij belde me vaak op voor een kletspraatje of om me uit te nodigen op het paleis, maar vriendschap bleef voor mij het hoogst haalbare,’ aldus Inge. Had ze wel met hem aangepapt, dan had ze zich nu misschien wel moeder van een prinsje of prinsesje kunnen noemen. In 1992 verwekte hij namelijk al een dochter bij de Amerikaanse Tamara Rotolo en in 2003 een zoon bij de Frans/ Togolese Nicole Tossoukpe. Beiden zijn niet troongerechtigd en maken in koninklijke zin dus ook nergens aanspraak op.

Twee kinderen plus twee buitenechtelijke maakt vier, maar daarmee lijkt de gifbeker nog steeds niet leeg voor de schuinsmarcheerder. Onlangs probeerde de Braziliaanse Marisa S. via haar Italiaanse advocaat een dna-test bij Albert af te dwingen. De prins zou in het Zuid-Amerikaanse land nog een vijfde kind van 16 jaar oud hebben rondlopen. Waarom heeft zij zich nu pas kenbaar gemaakt als de zoveelste minnares van Albert? Het antwoord op die vraag is snel gevonden. Tijdens hun ontmoeting stelde Albert zichzelf bij haar voor als een advocaat uit Canada. Ze zou daarom pas vorig jaar ontdekt hebben wie hij werkelijk is, toen ze voor de liefde naar Italië emigreerde en daar een foto van hem zag.

Prins Albert staat inmiddels op twee buitenechtelijke kinderen.

Een persoonlijke brief van de vermeende buitenechtelijke dochter, die nog wel in Brazilië woont, brengt mogelijk schot in de zaak. Daarin smeekt ze hem te mogen ontmoeten. Volgens de advocaat van Marisa is het zijn cliënt niet om geld, maar om zekerheid te doen. Albert zal ondertussen wel een beetje klaar zijn met al die vaderschapstesten, waar niet altijd uit blijkt dat de eisende partij ook automatisch gelijk heeft. In 1992 stond hij al eens bloed af om, met succes, aan te tonen niet de vader te zijn van een Duits jongetje.