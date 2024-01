Win: Boek Laatste Woorden van Michael Koryta

Markus Novak weet uit eigen ervaring dat niet iedere politiezaak wordt opgelost. Maar het gebeurt niet vaak dat een verdachte zelf vraagt om de heropening van een zaak. Tien jaar geleden verdween een tienjarig meisje in een ondergronds gangenstelsel, waar Ridley Barnes dagen later uit kwam lopen, met het meisje in zijn armen. Barnes heeft nog altijd geen idee waar en hoe hij het meisje vond en is na al die jaren nog steeds op zoek naar antwoorden. Novak vermoedt echter dat er andere redenen zijn om de zaak te heropenen en ontdekt dat de geheimen die de grotten verbergen nauw verbonden zijn met zijn eigen verleden.Laatste Woorden van Michael Koryta verschijnt op 9 maart.

www.uitgeverijcargo.nl/laatste-woorden

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN.