Het AD jat fotorepo uit Nieuwe Revu  en noemt het journalistiek

Leuke reportage in het AD afgelopen weekend, over mannen met een vliegtuig in hun tuin. Zo leuk, dat deze twee weken eerder al in Nieuwe Revu stond, maar dan uitgebreider en met goeie foto's. Onbeschoft jatwerk van AD Amersfoortse Courant.

Foto: Clemens Rikken

Op 8 februari verscheen in Nieuwe Revu een fotoreportage van Clemens Rikken. De fotograaf portretteerde zes mannen die een (of meerdere) vliegtuigen in hun tuin hebben staan. Gewoon, om naar te kijken – een man moet een hobby hebben, nietwaar?

Da's een goed idee, dacht 'journalist' Johan Hardeman na het zien van de Revu-repo. Hij belde Bart Lauret, chef van AD Amersfoortse Courant, en stelde voor om op basis van de fotorepo in Nieuwe Revu dezelfde mensen dezelfde vragen te stellen en door Saskia Berdenis van Berlekom dezelfde foto's laten maken. Puik plan, zo reageerde chef Lauret volgens Hardeman, ga maar doen. Bronvermelding niet nodig.

En zo geschiedde. Drie van de zes mannen uit onze repo kwamen in de AD-reportage terecht, in ogenschijnlijk dezelfde kleren en in vergelijkbare poses. Da's een beetje een rare gang van zaken, niet? Welnee, laat Johan Hardeman onze fotograaf weten, dat doen alle journalisten. Zo werkt de journalistiek nu eenmaal. Jatwerk mogen we het beslist niet noemen. Doen we toch. Oordeel zelf: