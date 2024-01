Win: Serie The Night Of op Blu-ray

Nasir 'Naz' Khan, een sullige en lieve student, woont in New York. Op een avond besluit hij naar een feestje te gaan en kiest hij ervoor om stiekem de taxi van zijn vader mee te nemen. Terwijl hij naar het feestje rijdt, houdt een jonge vrouw zijn taxi aan. Na lang aandringen besluit Naz haar mee te nemen en een stukje te rijden. Ze eindigen bij haar thuis in bed. Dit blijkt al snel de grootste fout van zijn leven te zijn, want met bloed aan zijn handen vindt hij haar dood in bed. Alles wijst erop dat hij de dader van de gruwelijke moord is, maar hij kan zich niks herinneren. De politie stelt een onderzoek in en Naz is de enige hoofdverdachte. Naz zijn leven verandert in een grote nachtmerrie en het ziet er niet naar uit dat hij er snel uitkomt. Wat volgt is een bloedstollende zoektocht vol leugens en chaos; wordt de keurige student Naz erin geluisd of is hij juist degene die iedereen om de tuin leidt?De serie is geproduceerd door Richard Price (The Wire) en Steven Zaillian (Schindler's List, American Gangster). The Night Of verschijnt 8 maart op DVD en Blu-ray

