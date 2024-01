Neerlands Hoop: Wieger Wamelink groenteman van Mars

Nieuwe Revu portretteert de leiders van een nieuwe generatie. Zij helpen Nederland vooruit door de juiste vragen te stellen of door zelf de antwoorden te geven. Deze week: Wieger Wamelink (40).

Wat is jouw beste beslissing van de laatste twaalf maanden?‘Om ons onderzoek naar het kweken van groente op Mars te financieren, hebben we een crowdfundingsactie opgezet. Nadat we hadden onderzocht of het veilig was om te eten, hebben we onze grootste donateurs bedankt met een diner van uitsluitend groente uit onze Mars-kweekkas: tomaten, worteltjes, boontjes, erwten, radijsjes, rucola. Van de rogge die we hadden geoogst, hebben we roggebrood gemaakt. Die Mars-maaltijd was een gouden greep. Niet alleen waren de gerechten bijzonder smakelijk, het leverde ook veel publiciteit op. Waarmee we hopelijk weer fondsen kunnen werven voor verder onderzoek.’

Een menselijke kolonie op Mars was jarenlang toekomstmuziek. Toch worden de plannen van met name Elon Musk steeds concreter.‘Hij denkt in 2024 de eerste mensen naar Mars te kunnen brengen. Ik gok zelf op 2033, dan staan de aarde en Mars het dichtst bij elkaar. Al lijkt het mij zinniger om eerst een oefenstation op de maan te bouwen. Als er dan wat misgaat, ben je met twee dagen weer thuis. Daar zijn alleen de Chinezen momenteel serieus mee bezig. Het zou mij niet verbazen als China binnen tien jaar zijn eerste mensen naar de maan stuurt.’

