'Mijn eigen label beginnen was de ultieme stap naar vrijheid'

Thomas Azier, wat is je beste beslissing van de laatste twaalf maanden?

‘Ik ben weg bij de grote platenmaatschappijen uit Frankrijk, Duitsland en Amerika en ben mijn eigen label begonnen. Dat was mijn beste beslissing omdat het voor rust in mijn hoofd heeft gezorgd. Ik kan nu muziek uitbrengen hoe en wanneer ik wil. Dat was voor mij de ultieme stap naar vrijheid. Ik heb de afgelopen vier jaar in Parijs gewoond, daarvoor bijna tien jaar in Berlijn. Ik was dertig geworden en stond op het punt om mijn derde album te maken. Ik voelde de behoefte om schoon schip te maken: wat wil ik nou in mijn leven? Wat ik wilde, was de weg openbreken voor de komende tien jaar. Ik zit nu aan niks vast. Ik kan doen wat ik wil en ik kan gaan waar ik wil.’

San Holo, wat is je beste beslissing van de laatste twaalf maanden?

‘Een grote platenmaatschappij bood mij een deal aan. Ik stond voor de keuze: ga ik voor easy money om samen met al die grote songwriters te proberen zoveel mogelijk radiohits te scoren? Of volg ik mijn hart en ga ik maken wat ik voel? Ik ben blij dat ik het laatste heb gedaan. Gevolg was wel dat het grote label niet meer met ons wilde werken. Toen heb ik mijn album op mijn eigen labeltje Bitbird uitgebracht. Ik vind het een van de meest lonende beslissingen die ik heb gemaakt. Van fans heb ik geëmotioneerde berichten gekregen over hoe mijn muziek hen door een moeilijke tijd heen heeft geholpen. Dat had ik nooit kunnen krijgen als ik voor de commerciële kant was gegaan.’

Kovacs, wat is je beste beslissing van de laatste twaalf maanden?

‘Dat ik in therapie ben gegaan. Ik doe dat mede om te zorgen dat ik niet meer creëer vanuit negativiteit. Want dat deed ik altijd: ik schreef liedjes vanuit mijn persoonlijke duisternis. Ik ben opgegroeid zonder mijn biologische vader. En met mijn moeder en stiefvader had ik een moeizame relatie. Zo moeizaam, dat ik in mijn puberteit jarenlang op internaten heb gezeten. Toen het tijd werd om liedjes te schrijven voor mijn nieuwe album, keerde ik automatisch terug naar die donkere plek. Maar ik was helemaal niet blij met die nummers. Ik begon beter in mijn vel te zitten en dat wilde ik meenemen naar mijn muziek. Ik begon opnieuw en nu klopte het ineens. Ik voel dat ik ben opgebloeid en dat hoor je ook terug. Ik ben nog steeds dezelfde vrouw, alleen iets ouder en wijzer. Ik begin steeds beter te begrijpen wie ik ben.’

Pepijn Lanen, wat is je beste beslissing van de laatste twaalf maanden?

‘Ik mediteer al een tijdje met een app die Headspace heet. Mediteren brengt mij meer controle, sympathie, begrip en geduld. Dat is voor alles wat je doet in het leven wel gunstig. Neem bijvoorbeeld de overdaad aan informatie waarin we verzuipen, of al die grote bewegende schijven – klimaatverandering, de verdeling van welvaart – waar je zelf amper controle over hebt, maar die wel voor een groot deel bepalen hoe je leven eruitziet. We worden allemaal meegesleurd door een grote, onzichtbare golf. En we willen allemaal zelf bepalen waar die golf ons neerkwakt. Maar zoiets valt helemaal niet te sturen. Het besef dat het belangrijker is om ergens positief en enthousiast mee bezig te zijn dan je stuk te focussen op een einddoel, is echt een leermoment. Dat is meer waard dan precies daar terechtkomen waar je van tevoren had bedacht.’

Jeangu Macrooy, wat is je beste beslissing van de laatste twaalf maanden?

‘Een van mijn meest bijzondere momenten van het afgelopen jaar was de release van mijn nieuwe album Horizon in de grote zaal van Paradiso. De beslissing om die stap te nemen, vind ik een heel goede. Als je vraagt wat mijn beste beslissing van de afgelopen jaren was, dan is het wel om van Suriname naar Nederland te verhuizen. Ik heb hier echt mijn plekje gevonden, in de muziek en in de liefde. Ik ben heel blij dat ik nu mijn eigen muziek kan uitbrengen en kan optreden. Alles waar ik ooit van droomde. Toen ik in Nederland aankwam, besloot ik ook uit de kast te komen. In Suriname is homoseksualiteit echt nog een taboe. Mensen praten er liever niet over. Volgens mij ben ik de eerste Surinaamse artiest die openlijk over zijn homoseksualiteit praat.’

