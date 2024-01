Neerlands Hoop top 40: Virgil van Dijk & Vivianne Miedema op 1

Elke generatie heeft zijn eigen leiders; jonge mannen en vrouwen die de toekomst een gezicht geven. Deze toekomstmakers – veertig in totaal en allen onder de 40 jaar – worden elk jaar door Nieuwe Revu op een rij gezet. We stellen de klas van 2019 aan jullie voor in de Neerlands Hoop top 40 onder de 40, editie 2019.

1. Virgil van Dijk

Verdedigers worden in Nederland zelden geroemd. Jaap Stam. John de Wolf. IJzeren Rinus. Tommie Beugelsdijk. Dan heb je het wel gehad. Virgil van Dijk heeft dat veranderd. Hij is niet alleen de duurste verdediger ter wereld (al zal dat record hem deze transferzomer ongetwijfeld nog wel worden afgepakt), hij is ook de beste. Een Nederlander, de beste verdediger die er rondloopt. Het kan verkeren.

Die drie woorden vatten de loopbaan van Virgil van Dijk sowieso wel aardig samen. Willem II, waar hij vanaf de D-jeugd speelde, wilde hem geen contract geven omdat trainer Alfons Groenendijk hem niet goed genoeg vond. Negen jaar later houdt diezelfde speler in Madrid triomfantelijk de Champions League-beker boven zijn hoofd. De imposante apotheose van zijn tocht die hem via FC Groningen, Celtic en Southampton naar Anfield Road en de absolute top leidde. Zijn medespelers in de Premier League verkozen hem niet voor niets tot de beste van het seizoen.

Dankzij Virgil is ook het Nederlands elftal weer opgeleefd. Weg is de nare bijsmaak van mopperende vedettes die na weer een verliespot voor de camera het boetekleed aantrekken. We kijken weer met plezier naar dit door Koeman opgefriste en door Virgil gedragen Oranje, dat ons vertrouwen in de toekomst vleugels heeft gegeven. Tegen grootmachten Duitsland en Frankrijk speelde het elftal de afgelopen twaalf maanden prachtige potten, met uitslagen die nog maar zo kort daarvoor schier ondenkbaar leken. (Nou ja, behalve die 0-1 tegen de Portugezen in de Nations League-finale, maar dat deden we omdat Ronaldo anders weer ging huilen.)

Vrijdag 9 augustus speelt Virgil met Liverpool zijn eerste Premier League-wedstrijd van het nieuwe voetbaljaar, thuis tegen Norwich. Een maand later wacht de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland. Wij kijken ernaar uit met hoop in ons Neerlands hart.

1. Vivianne Miedema

Nee, het WK in Frankrijk werd niet helemaal het droomtoernooi voor de zo geroemde aanvalslinie van Oranje als wij van tevoren allemaal hadden gehoopt. Lieke Martens had wekenlang last van de meest besproken teen van Nederland, Shanice van der Sanden had wekenlang last van baaldagen die toevalligerwijs allemaal samenvielen met de wedstrijddagen van het Nederlands elftal en ook doelpuntenmachine Vivianne Miedema kon nooit echt lekker haar draai in de zestien vinden.

En toch, als de vrouwen deze zomer iets hebben bewezen, is het wel dat je met vechtlust en resultaatvoetbal kansen krijgt om toernooien te winnen (heren, letten we op?). En voor Vivianne zelf was het toernooi toch een passende kroon op een formidabel voetbalseizoen. Ze speelde haar eerste WK-finale en met haar twee goals tegen Kameroen passeerde ze Manon Melis als topscorer aller tijden van het Nederlands vrouwenelftal.

Dit volgde allemaal op een ijzersterk tweede seizoen dat ze draaide bij haar club Arsenal. Dertig doelpunten schoot ze er in 28 wedstrijden in, waarmee zij werd verkozen tot beste speelster van de FA Women’s Super League. Volgens Lieke Martens heeft Vivianne Miedema alles in zich om uit te groeien tot beste speelster ter wereld.

En dan te bedenken dat er tot voor de zomer van 2017 amper werd geschreven en gepraat over vrouwenvoetbal. Nu kon je bij de Blokker poppetjes van de Oranje-speelsters sparen. Het vrouwenvoetbal in ons land maakt momenteel reuzensprongen, allemaal dankij Vivianne en al die andere Europese kampioenen van 2017 die bijna, bijna in staat waren om het almachtige Amerika van de troon te stoten. Dat moet dan maar volgend jaar gebeuren, in Tokio, waar voor het eerst een Nederlands vrouwenelftal meedoet op de Olympische Spelen.

