Muziekrecensie: Mierzoete levensliedrap

Paradoxaal genoeg ontpopte hij zich in dat decennium, vooral dankzij het televisieprogramma Op Volle Toeren, tot de belangrijkste motor van de Nederlandse hiphopscene. Ondertussen vervulde hij een maatschappelijke rol als hoopvol baken van verbroedering. Zijn nieuwe album rust op precies die twee pijlers.

Ali B schotelt zijn luisteraars een jonge generatie rappers en beatmakers voor. Dat mes snijdt aan twee kanten: fans van Sevn Alias, Boef en Lijpe zouden opa Ali anders vermoedelijk links laten liggen. Naast hiphop van de straat bezorgt Ali B ons mierzoete levensliedrap, in samenwerking met onder meer Diggy Dex en Nielson. Ergens is het jammer dat hij zoveel gasten uitnodigde. Het laat ons achter met de vraag tot wat voor kunststuk hij in zijn uppie in staat is. De uitgebreide gastenlijst past tegelijkertijd natuurlijk bij zijn bindende karakter. Daaraan zit overigens een grens, zo blijkt op Interlude. ‘Zeg even tegen al die PVV-Sjonnies / Dat ze kunnen zuigen aan m’n lange Ali B-tollie.’