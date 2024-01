SHUT IN: gedrocht vol horror-clichés

SHUT IN – Naomi Watts worstelt in afgelegen huis met elk mogelijk horrorfilmcliché.

Ook goede acteurs moeten de hypotheek betalen. Hoe valt anders de aanwezigheid van Naomi Watts te verklaren in het abominabele Shut in, een allesbehalve enge horrorfilm die op de valreep van 2016 nog even een kansrijke gooi doet naar de titel Slechtste Film van het Jaar?

Watts speelt Mary, een kinderpsychologe die in de openingsminuten haar man verliest bij een auto-ongeluk, waarbij haar enige zoon Stephen verlamd en apathisch in een rolstoel belandt. Op het werk zit het ook al niet mee als haar onbenaderbare patiëntje Tom spoorloos verdwijnt en dood wordt gewaand. Maar waarom hoort ze dan de stem van het ventje in huis, terwijl ze tijdens een sneeuwstorm volledig geïsoleerd is van de buitenwereld? Vanaf dat punt kan werkelijk elk horrorcliché worden afgevinkt. Het was maar een droom? Meermaals check! Er springt een beest (hier: een wasbeer!) tevoorschijn? Yep. Hand op schouder? Tuurlijk! En dan moet de extreem lachwekkende onthulling nog komen, waarna als laatste nagel aan deze doodskist hele scènes uit The Shining schaamteloos worden geplagieerd.

Sinds de restyling van dit blad mogen er hier ook halve sterren worden gegeven. Vooruit, een halfje dan. Puur uit medelijden voor Watts, wiens huis na deze ellende hopelijk is afbetaald.

Vincent Holberg