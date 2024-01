Win: Blindspot Blu-ray-box

In een achtergelaten koffer midden op Times Square, New York ligt een vrouw, naakt en over haar hele lichaam bedekt met tatoeages. Wie ze is en hoe ze daar is gekomen is een raadsel, maar de tatoeage met de naam van FBI agent Kurt Weller (Sullivan Stapleton) op haar rug ontvouwt een labyrint aan geheimen en onthullingen die het lot van de wereld kan veranderen. Jane Doe (Jaimie Alexander) heeft geen herinneringen aan haar verleden, weet niets over haar eigen identiteit en weet ook niet hoe zij in een koffer op Times Square is terechtgekomen. Blindspot is geschreven door Martin Giro.Blindspot is nu verkrijgbaar op DVD en Blu-ray.

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN.

https://youtu.be/biSRZM1NLDs