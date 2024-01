Win: Nobel DVD-box

24 uur nadat hij is teruggekeerd van een traumatische militaire missie in Afghanistan, krijgt luitenant Erling Riser de opdracht in Oslo op straat een Afghaanse man te vermoorden. Als hij ontdekt dat de opdracht niet van het hoofd van de Inlichtingendienst komt, moet hij uitvinden wie er wel achter zit en waarom hij gebruikt wordt als huurmoordenaar. Zijn vrouw vertrouwt hem niet meer en zelf kan hij niemand vertrouwen. Erling bevindt zich, als doel en dader, midden in een complex moordspel.

Nobel brengt een gewetenloze samenzwering tijdens Noorwegens oorlog in Afghanistan naar de stad van ’s werelds beroemdste humanitaire prijs. De meeslepende thriller combineert politieke machinaties met commentaar op sociale misstanden.

Nobel is vanaf 13 december verkrijgbaar bij Lumière op DVD en Blu-ray

https://youtu.be/dAP1l45L1WY