De moord op Freddy Sloterwijk; één vrouw, drie exen, één lijk

West-Friesland werd in de nazomer van 2015 opgeschrikt door een macabere vierhoeksverhouding tussen Agnes de V. en haar drie exen, waarvan er één, de bejaarde Freddy Sloterwijk, dood moest. ‘Ik heb al mijn krachten erop gezet. Hoe oud en kreupel ik ook ben, ik wist niet dat ik zoveel kracht in me had. Ik had maar één minuut nodig.’

De 75-jarige Drent die wordt verdacht van de moord op zijn vriend Freddy ‘De Hamburgerman’ Sloterwijk hinkt om iets over half tien op krukken de Alkmaarse rechtszaal binnen. Jaap K. draagt een wijd overhemd om zijn buik te verbloemen, op de achterkant van zijn kale hoofd zit een dikke bult. Hij heeft hartproblemen, zijn maag werkt niet goed, hij hoort slecht, vergeet vaak dingen en slikt pillen.

Op de eerste dag van het proces moest Jaap meerdere keren naar het toilet. Dan draaide hij zich om naar een agent, gaf een seintje, greep zijn krukken en verdween onder bewaking door een deur van het hoofdgebouw. Na een minuut of vijf was Jaap weer terug en hij wurmde zich met veel moeite naast zijn raadsvrouw achter een lange tafel.

Naast Jaap zit zijn 53-jarige ex-vrouw Agnes de V., volgens de nabestaanden van Freddy Sloterwijk het brein achter de moord. Ze heeft kort, grijs haar en draagt een groen joggingjasje met een wit hemdje en een lichtpaarse broek. Ze trouwde en scheidde drie keer, eet slecht, praat met een sterk Fries accent, is suïcidaal en zit zo zwaar onder de pillen dat ze soms moeilijk te verstaan is. Als baby verbrandde ze. Ze kon niet lopen en kroop jaren door het huis.

Haar vier broers zeiden ‘donder eens op’ als ze in de weg lag of ze schopten haar weg. Lange tijd kon ze haar rijbewijs niet halen. Door een aangepast gaspedaal werd dat toch mogelijk en ze werd naar eigen zeggen vrachtwagenchauffeur om haar broers en vader te bewijzen dat ze ‘iemand’ was.