Tv-recensie: Zondag met Lubach

Vijf seizoenen duurt de zegetocht van Arjen Lubach al en er komt nog lang geen einde aan. Godzijdank. Want hoewel het vijfde seizoen van Zondag met Lubach er nog maar net op zit, is numero zes alweer in de planning, voor januari 2017. Met gemiddeld iets minder dan 600.000 kijkers per aflevering is het programma een zeer relevante speler op de zondagavond. Zeker voor een publiek dat de actualiteiten kritisch volgt, maar geen zin heeft in Lubachs correcte, maar saaie buren bij de Publieke Omroep, zoals EenVandaag of Nieuwsuur. De zorg, bijzonder onderwijs, etnisch profileren – in Zondag met Lubach worden de meest seksloze onderwerpen van een uitdagend sausje voorzien, zonder goedkoop te worden. Kom daar maar eens om, tegenwoordig. We kijken uit naar alweer het zesde seizoen van het programma dat zijn grote Amerikaanse voorbeeld, The Daily Show, allang gepasseerd is.

Jonathan Ursem