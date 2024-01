Win: Toegangskaarten Lucy Woodward 15 december Patronaat Haarlem

Jazz-zangeres Lucy Woodward komt met haar band naar Nederland. Zij werd bekend door haar samenwerking met Snarky Puppy, vooral op het Grammy-winnende Family Dinner album en als co-writer van bijvoorbeeld Stacie Orrico daarnaast nam ze platen op met grootheden als Chaka Khan, Carole King, Joe Cocker en Tony Visconti, en als achtergrondzangeres van Rod Stewart heeft zij de hele wereld rond gereisd. Hierdoor werd de solide basis gelegd om haar eigen solowerk te beginnen, continu omgeven door haar grote idolen uit de jazz- en soulwereld. In juli van dit jaar werd haar album ‘Till They Bang On The Door’ uitgebracht op het Ground Up-label van Snarky Puppy oprichter Michael League. Verwacht romantische, toegankelijke jazz en pop, begeleid door Woodward's heldere en vriendelijke stem en uiteraard een band die bestaat uit bewonderenswaardige muzikanten.

Donderdag 15 decemberAanvang: 20.30 (zaal open 20.00)PatronaatZijlsingel 22013 DN Haarlem

www.lucywoodward.com

