Win: Toegangskaarten Fai Baba 7 december Patronaat Haarlem

Fai Baba is het project van de in New York wonende Zwitser Fabian Sigmund. In zijn muziek verlegt hij continu zijn grenzen; net als je een idee lijkt te hebben van de kant die hij op wil gaan, gooit hij het roer weer om. Zo ook in zijn nieuwe single ‘Nobody But You’. Galmende, warme gitaarklanken zijn de basis, zoals Mac DeMarco en Kurt Vile ook klinken als zij wegdromen. Daar bovenop de rauwe, krakende vocalen van Sigmund en minimaal drumspel. Avant-garde, pop en psychedelica in een passende vorm. Liedjes over super modellen en mango’s, over het wel en wee van pornosterren, overmatig medicijngebruik en een overdosis Kentucky Fried Chicken. De Jizz/jazz en jaren tachtig croon van ladies man Floris Bates wordt op het podium nog eens overladen met een dikke saus van reverb, ritme en chorus.

Woensdag 7 decemberAanvang: 20.30 (zaal open 20.00)PatronaatZijlsingel 22013 DN Haarlem

www.facebook.com/faibabamusic

florisbates.bandcamp.com

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN.