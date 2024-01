Chillipeppers: 'Niet filmen tijdens concert'

Anthony Kiedis, de frontman van de Red Hot Chili Peppers, is helemaal klaar met smartphones. Vooral als zijn fans er tijdens zijn shows mee staan te zwaaien en alles filmen. Een echte vibe-killer, vindt Kiedis.‘Het gevoel van samen muziek beleven gaat volledig verloren als je alles op een klein schermpje volgt. Bovendien: wie gaat er thuis nou naar zo’n slechte opname zitten kijken?’, vraagt Kiedis zichzelf af. Aangezien hij zelf ook niet zo van regeltjes houdt, wil hij het bij zijn concerten niet verbieden. ‘Hopelijk weten ze nu dat ik het niet leuk vind.’De 54-jarige frontman mag dan al op leeftijd zijn, daar ligt het naar eigen zeggen totaal niet aan. Zijn neefje is pas twintig en heeft net zo’n aversie tegen smartphones op concerten als Kiedis zelf.

‘Het maakt toch niet uit dat je kunt bewijzen dat je ergens was, ben er gewoon op het moment.’

Stop filming pleaseOok Adele stelt filmen tijdens haar concert niet op prijs. Onlangs stond de Britse zangeres in het Italiaanse Verona en sprak een fan geïrriteerd toe: ‘Ik zou aan die dame willen vragen of ze zou willen stoppen met filmen. Dit is geen dvd, dit is een echte show en ik wil dat je ervan geniet. Stop dus met filmen, want er zijn genoeg mensen die buiten staan, omdat ze niet naar binnen kunnen en hier graag bij hadden willen zijn.’

https://www.youtube.com/watch?v=P7Sf-ciMllc

Onder luid applaus en gejoel wordt het statement van Adele ondersteund. Ironisch genoeg is dat moment dan weer vastgelegd met een mobieltje.