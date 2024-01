Win: 11.22.63 Blu-ray

Leraar Engels Jake Epping (James Franco) staat op een punt in zijn leven waar hij twijfelt over de zin van zijn huidige leven en een verschil wil maken. Zijn bevriende cafébaas Al Templeton (Chris Cooper) heeft een manier gevonden om terug in de tijd te reizen naar de jaren 60, maar is zelf te ziek om zijn missie af te maken: de wereldgeschiedenis te veranderen. Hij heeft ontdekt dat de moord op John F. Kennedy het keerpunt in de wereldgeschiedenis is geworden en vraagt Jake om zijn missie voor te zetten. Als Jake Lee Harvey Oswald (Daniel Webber) weet te stoppen en Kennedy niet vermoord wordt, moet de wereld nog beter worden. Jake waagt het erop en stapt in de nieuwe wereld, de jaren 60. Hier moet hij een nieuw leven opbouwen, maar dat blijft niet zonder consequenties. Hij vindt niet alleen de liefde van zijn leven in Sadie (Sarah Gadon); het verleden, dat niet veranderd wil worden, wordt zijn grote vijand. Deze science-fiction miniserie van J.J. Abrams en Stephen King is gebaseerd op het gelijknamige boek van Stephen King.11.22.63 is vanaf 14 november verkrijgbaar op DVD en Blu-ray

