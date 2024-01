Jack Reacher heeft het drukker met boze vrouwen dan met boeven

Heroïsche ex-militair heeft het dit keer drukker met boze vrouwen dan met boeven.

Met Mission: Impossible (1996) bleek Tom Cruise het begin van een gouden franchise in handen te hebben, dus waarom het trucje niet nog een keer proberen met Jack Reacher? De eerste film over de ex-militair die met drie tientjes en een tandenborstel door Amerika lift om mensen te helpen, bleek immers een onverwacht (en terecht) succes in 2012.

In Jack Reacher: Never Go Back reist de ijzervreter na een klus naar Washington D.C. om even te buurten bij militaire kennis Susan Turner (Cobie Smulders) en leert al snel twee dingen: Turner wordt beschuldigd van hoogverraad en hij heeft misschien een tienerdochter.

Om redenen die waarschijnlijk alleen logisch leken voor de scenarioschrijvers gaat dit drietal op de vlucht voor een huurmoordenaar die zo tweedimensionaal is dat hij niet eens een naam heeft. De plot heeft iets met gesmokkelde wapens te maken en is nog flinterdunner dan een gemiddelde aflevering van NCIS. En daarin gebéurt tenminste nog wat.

Een film waarin een knokmachine als Jack Reacher meer bekvecht met twee vrouwen dan dat hij daadwerkelijk vecht tegen bad guys? Daarmee zet je natuurlijk geen nieuwe actiefranchise op poten.

Vincent Hoberg

