Win: The Mummy Blu-ray

Terwijl men dacht dat ze voorgoed begraven was, wordt een prehistorische prinses wakker in haar graftombe diep onder de woestijn. Haar leven was onterecht van haar afgepakt en met haar eeuwenlange opgekropte woede roept zij onvoorstelbare gruwelijkheden op. Ze is vastberaden om op een gruwelijke manier wraak te nemen en wil met haar duistere krachten over de wereld heersen. The Mummy brengt je van de verlaten zandvlaktes in het Midden Oosten naar ondergrondse labyrinten in het hedendaagse Londen.

The Mummy is vanaf 25 oktober verkrijgbaar op DVD & Blu-ray.

#TheMummy

DEZE ACTIE IS AFGELOPEN.