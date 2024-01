'Aliens zijn gewoon achterlijke vloggers uit andere zonnestelsels'

Beste vlogger Govert Sweep,

Ken je die geregeld terugkerende kritiek op vloggers dat ze in een eigen werkelijkheid leven, zich schijnbaar onbewust van de wereld buiten hun glazen huis, fladderend door een virtueel bestaan, opgetrokken uit narcistische zelfreferentie, terwijl ze in lelijke halve zinnen een verhaal proberen te brouwen uit domme denkpoep en volmaakt oninteressante non-gebeurtenissen?

Welnu, als je een script voor een speelfilm zou schrijven waarin je dat punt zou willen maken, zou je een Nederlandse vlogger en zijn vriend naar Amerika sturen, waarin ze proberen met een drone en een camera legerbasis Area 51 binnen te dringen, onderweg alle waarschuwingsborden negerend, om vervolgens uiteraard opgepakt te worden.

Voor een actiefilm is dit een wat mager plot, dat geef ik toe, met een einde dat je al van net zo ver ziet aankomen als de lokale sheriff de Nederlands Beavis en Butthead in hun huurauto. Dus zou je er vervolgens wel nog een humoristische draai aan moeten geven. Dat je die Nederlandse vlogger zou laten verklaren dat hij echt geen idee had dat dat niet mag, het terrein van een zwaarbeveiligde Amerikaanse legerbasis betreden en daar filmen, en dat lokale inwoners hen hadden wijsgemaakt dat dat allemaal legaal is.

Ik stel me de inwoners van het plaatsje Tonopah voor, elke dag overspoeld met complotdenkers die ervan overtuigd zijn dat het broertje van E.T. driemaal daags gewaterboard en aan zijn lichtgevende vinger wordt getrokken in Area 51, en die lui het liefst in hun crazy eyes kijken en zeggen: ‘Ga er anders zelf kijken joh, het is net Nederland: handhaving bestaat er niet.’

Om van de film dan een slapstick te maken, zou je vervolgens een YouTube-filmpje van die vlogger tonen waarin hij aan zijn 300.000 abonnees zijn eigen kleding aanprijst (een wit shirt met daarop op borsthoogte in een cirkel de naam Govert Sweep – het is zo’n creatief volk), om vervolgens in zijn jongenskamertje achter zijn laptop te gaan zitten, om daar alvast een voorproefje van zijn nieuwe serie te tonen.

En dan zie je hem naar zichzelf kijken (de favoriete bezigheid van veel vloggers) en hoor je hem met ronkende stem vanuit de laptop zeggen: ‘Area 51. Misschien wel een van de meest beveiligde plekken op aarde. Mijn naam is Govert Sweep en in deze serie reis ik naar Amerika om het geheim achter deze plek te onthullen.’ Een bekentenis op beeld: wat had ik de bulderlach van die sheriff willen horen.

Ondertussen zie je op jouw laptop beelden van aliens die gevangen worden gehouden. Dat vond ik dan wel weer een nieuw inzicht: aliens zijn gewoon achterlijke vloggers uit andere zonnestelsels.