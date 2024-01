Winnaar en verliezer van de dag: Chuck Berry vs. Peter Driessen

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Chuck Berry turns 90 today. Peter Guralnick on why the rock & roll pioneer is even greater than you think https://t.co/9SUTJp2bxv pic.twitter.com/5SfbwZCkhM

— Rolling Stone (@RollingStone) October 18, 2016