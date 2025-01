Bart Nijman: 'In 2025 zal zelfs de transgendergekte overwaaien, woke is broke!'

'De jaren van agressief woke lijken te worden gekeerd en de identitaire onredelijkheid van agressieve aantijgingen vindt altoos minder gehoor bij het grote publiek'

De laatste column van 2024 eindigde het jaar wat in mineur, rond de weinig montere vraag of en zo ja wanneer de Derde Wereldoorlog zal uitbreken. Maar het is een nieuw jaar! Het decennium is doormidden! Alles is fris en onbeschreven! We kunnen er weer schoon, leeg en opgeruimd tegenaan!

Derde Wereldoorlog? Ammehoela, we staan aan de vooravond van grootse gebeurtenissen vol goede beloftes. In de tweede helft van de jaren twintig gaat het gezond verstand weer grip krijgen op de samenleving en dat begint in Amerika. Op 20 januari wordt daar Donald Trump opnieuw geïnstalleerd als president van de Verenigde Staten. Sinds er op de man geschoten is, lijkt een zekere nieuwe mildheid over hem neder gedaald te zijn.

Bovendien is hij ditmaal wél voorbereid op hoe het Witte Huis en Washington eigenlijk werken. Hij erkende dat het hem in 2016 had overvallen en dat hij niet klaar was voor wat op hem af kwam, en voor wie allemaal op hem af kwamen. Voor zijn tweede termijn heeft hij op voorhand mensen geselecteerd en plannen gemaakt – of althans: dat zegt hij.

Maar zoom even uit van de megalomane oranje meneer. De herverkiezing van Trump, niet door boze blanke mannen, maar door een heel breed palet uit het Amerikaanse electoraat, markeert een hoopvolle kentering in het maatschappelijk bewustzijn. De jaren van agressief woke lijken te worden gekeerd en de identitaire onredelijkheid van agressieve aantijgingen (zoals bijvoorbeeld door Black Lives Matters) vindt altoos minder gehoor bij het grote publiek.

Extreemlinkse onredelijkheid werd omarmd door politici, de pers, academica en de culturele sector, maar wordt steeds stelliger verworpen door het electoraat. Ook bedrijven beginnen de beroerde rendementen te zien van het diversiteitsbeleid waaraan ze zichzelf geketend hebben, en op hun schreden terug te keren. DEI wordt afgeschaald, eerst op de vrije markt en straks ook in de bureaucratie onder Trump.

Zelfs de transgendergekte zal overwaaien. Hoewel we in deze tijd, waarin (jonge) mensen analoge avatars van hun digitale zelf zijn geworden, ook niet raar moeten opkijken dat de volgende escalatie na de zelfdestructieve trans-bevlieging weleens vrijwillige euthanasie zou kunnen zijn.

Maar juist Gen Z-jongeren koersen terug naar het midden, soms zelfs rechts daarvan. Geen enkele culturele tegenbeweging overleeft zijn eigen gebrek aan levensvatbare, rationele argumenten en dat is geruststellend: woke is broke.

Wat in Amerika gebeurt, waait over naar West-Europa. Dat is een culturele wetmatigheid. We mogen ons daarom in 2025 verheugen op een verder verval van marxistische schuld- en vernedertactieken, en op de erosie van altaren waarop slachtoffers aanbeden worden.

Wat precies de definitie van gezond verstand is, moet u me niet vragen. Maar ik zie signalen van zelfcorrectie, terug naar redelijkheid en het belang van culturele eigenwaarde. Onverveerd 2025!