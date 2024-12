Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe eerste editie van 2025 met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Döneroorlog

Duitsland en Turkije hebben het aan de stok over de status van deal om geliefde döner kebab. Van wie is de snack, hoe is hij ontstaan en wat zit er achter het gekibbel? ‘Dit is een regelrechte aanval op de culturele identiteit van Duitsland.’

Charlie Hebdo

De aanslag tegen de vrije pers schokte de wereld. De brute moordpartij op de burelen van het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo liet niemand onberoerd. Op 7 januari is het precies tien jaar geleden dat moslimterroristen uit naam van Al Qaida dood en verderf zaaiden midden in Parijs. ‘We hebben Charlie vermoord! We hebben de profeet Mohammed gewroken!’

Bedankt voor je aanmelding! Let op: je ontvangt binnen 10 minuten een mail om jouw e-mailadres te bevestigen. {{ title }} {{ subTitle }} Ontvang onze nieuwsbrief Inschrijven Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Wereldleiders en overige demonstranten tijdens een mars voor de vrijheid op 17 januari 2015.

Waar is Norman Franz?

Op 19 december 2024 ging op Sky Original een documentaire in première met de titel The Phantom – On the Hunt for Norman Franz. De zoon van de hoofdrolspeler spreekt in de film voor het eerst over de extreem gevaarlijke Norman Volker Franz, een van de meest gezochte criminelen in Europa. ‘Veel mensen hebben een opvatting over mijn vader.’

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier.

Bobby Boermans: 'Ik probeer ons DNA te matchen met Amerikaanse manier van filmen'

Regisseur/producent Bobby Boermans (43) stond in Roosendaal voor opnames op een dak vol zwaarbewapende DSI’ers toen de gijzeling in de Amsterdamse Apple Store losbarstte. Later die nacht liep hij langs de kogelgaten en het wapperende afzetlint bij het Leidseplein, vlakbij zijn huis. Een beeld dat hem niet losliet en de basis vormde voor zijn nieuwste film, iHostage.

Alle ballen verzamelen!

Ooit was Sumadi een gestaalde marinier. Nu vist hij afgezwaaide golfballen op uit het water om ze weer te verkopen. En hij is gelukkiger dan ooit.