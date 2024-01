Winnaar en verliezer van de dag: Larry Peeters vs. Charlo Greene

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Tekst: Nigel Pracht

Winnaar van de dag: ICT-er Larry Peeters

Larry - ICT'er - begint morgen aan z'n nieuwe baan bij ING. "Sorry." https://t.co/0bxan49rA7 — NOS op 3 (@nosop3) 3 oktober 2016

ING gaat zich meer richten op online bankieren en schrapt 7.000 banen, waarvan 2.300 in Nederland. Maar Larry Peeters mag uitgerekend morgen beginnen bij de ING als software-ontwikkelaar om mee te bouwen aan een webapplicatieplatform. Ja, de een zijn dood is nou eenmaal een ander zijn brood. Hij was wel zo netjes om zijn excuses aan te bieden.

Verliezer van de dag: nieuwslezer Charlo Greene

How did Charlo Greene go from viral marijuana advocate to facing 54 years in prison? https://t.co/grluMsxKRt pic.twitter.com/NsfiMlAyN8 — Complex (@ComplexMag) 30 september 2016

De 28-jarige voormalig nieuwslezer en eigenaar van Alaska Cannabis Club, Charlo Greene, hangt een gevangenisstraf van 54 jaar boven het hoofd wegens de 'handel' in wiet.

Bij de Alaska Cannabis Club konden mensen geld doneren in ruil voor wiet, maar het juiste papierwerk hiervoor ontbrak. Dit resulteerde in veertien aanklachten tegen de vrouw, die twee jaar geleden bekend werd toen ze live op televisie ontslag nam - 'fuck it, I quit' - om zich volledig te kunnen focussen op de strijd voor legalisatie van wiet.

Laten we hopen dat ze onder de straf vandaag komt en ook nog een beetje kan genieten van het nieuwe beleid.

https://www.youtube.com/watch?v=wBPsbgKeIFM