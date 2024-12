Nieuwe Revu's doe-tip: 'De wereld volgens Hein de Kort 6'

Wekelijks plaatsen wij een strip van Hein de Kort in ons blad én online. En kun jij er nou, net als wij van Nieuwe Revu, geen genoeg van krijgen? Dan is de tentoonstelling De wereld van Hein de Kort 6 iets voor jou.

Dat Hein de Kort nog steeds kan verrassen bleek wel uit de politieke prent die hij enkele weken geleden in Nieuwe Revu plaatste: Trump die als Jaws uit de diepte omhoogkomt om Amerika te verslinden. Je zou soms bijna vergeten dat De Kort naast een meesterlijk humorist ook gewoon een heel goede observator en politiek commentator is.

In De wereld volgens Hein de Kort 6 legt de tekenaar met cartoons uit publicaties als Het Parool, FD en natuurlijk Revu keer op keer de vinger op de zere plek. Wilders die van Van Goghs aardappeleters couscous aangereikt krijgt, Mark Rutte die zijn tante probeert uit te leggen dat hij niet naar de HAVO maar de NAVO gaat (‘Maar je kon zo goed leren...’) en opvallend veel kunstmatige intelligentie. Zoals de robots die ontroerd voor AI-kunst staan. ‘Ik ga even een potje janken op de mensen-wc.’

Tussendoor strooit Hein met voorbeelden van zijn nieuwe passie: het schilderen. Wie die werken in het echt wil zien, kan terecht in café Eijlders op het Leidseplein, Amsterdam waar een tentoonstelling is ingericht.

Bedankt voor je aanmelding! Let op: je ontvangt binnen 10 minuten een mail om jouw e-mailadres te bevestigen. Ontvang onze nieuwsbrief Geen update meer missen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief! Ontvang onze nieuwsbrief Inschrijven Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

De Wereld volgens Hein de Kort 6 wordt uitgeven door Sherpa, de tentoonstelling loopt tot 6 januari in Café Eijlders.