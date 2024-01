Gamerecensie: Deus Ex: Mankind Divided

Bij veel gamers staat Deus Ex (2000) bovenaan hun lijstje van beste spellen ooit gemaakt. Spelers kropen in de huid van half man/half robot JC Denton, die terreur bestreed in een dystopische toekomst.

Verfrissend was dat missies op allerlei verschillende manieren op te lossen waren; heel sneaky of met bruut geweld. Het was ook nog eens een van de eerste games waarin de keuzes van de speler invloed hadden op het verloop van het verhaal. Een sequel en een stel prequels later, is het nu tijd voor Deus Ex: Mankind Divided.

Dit keer ga je op avontuur in Praag. De hoofdstad van Tsjechië komt als open, futuristische wereld mooi tot leven. Het hoofdrolpersonage, Adam Jensen, heeft nog meer technische foefjes dan JC Denton tot zijn beschikking om de Illuminati te bestrijden.

Over dystopische toekomsten gesproken...

Het levert een mooie, dynamische game op. Of je nou een rpg-fan bent, meer van shooters houdt of helemaal into stealth bent; iedereen komt aan z’n trekken. Het nodigt uit om het spel nog één of twee keer opnieuw te spelen.

Een klein nadeel is dat het verhaal wat mager is. Een enorm probleem zijn de microtransacties. Je kunt met echt geld bonussen kopen. Dat is altijd verwerpelijk, maar in Mankind Divided vervallen de bonussen zodra je een nieuw playthrough start en moet je opnieuw hetzelfde bedrag overmaken. Over dystopische toekomsten gesproken...

