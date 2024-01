Winnaar en verliezer van de dag: Armin van Buuren vs. sc Heerenveen

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Armin van Buuren

Armin van Buuren eerste dj ter wereld met soloshow in China: Armin van Buuren heeft een primeur te pakken met... https://t.co/shC5hGP6Uo — AD.nl (@ADonline) 29 juli 2016

Armin is de eerste DJ ter wereld die een solo-show mag geven in het Aziatische land. Lekker bezig Armin!

Verliezer van de dag: sc Heerenveen

De BBC heeft het traditionele shirt van Heerenveen in een lijst met lelijkste voetbalshirts gezet https://t.co/uMkqc4S6Yx — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) 29 juli 2016

'Dit zou een van de Queen of Hearts-minions niet misstaan in een bewerking van Alice in Wonderland', oordelen de Engelsen. De Friezen zijn het overigens niet eens met deze titel. Zelf vinden ze dan ook niet dat het shirt in de lijst thuishoort: 'Als ze zouden weten wat voor historie er achter het shirt zit, hadden we waarschijnlijk niet in de lijst gestaan', aldus de club.