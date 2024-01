Bij de koffie: 8 feiten over de krankzinnige hype Pokémon Go

In de jaren 90 veroverde Pokémon de wereld. Via een tekenfilm en kaartjes. En net op het moment dat we Pikachu en kornuiten vergeten waren, is er een nieuwe hype: Pokémon Go, een game op je smartphone die gebruik maakt van de echte wereld. Massa's nostalgische twintigers, die vroeger op de basisschool papieren kaartjes ruilden, zijn verknocht aan de game en sluipen zelfs politiebureaus voor extra punten.

Bij Pokémon Go wordt de camera van je telefoon ingeschakeld om een Pokémon in de echte wereld te vangen. Je loopt rond, de game detecteert waar je bent en op het scherm verschijnt dan een Pokémon die je kunt vangen en trainen. In de stad vind je andere Pokémon dan in het bos of op het strand, en in de nacht verschijnen er andere type Pokémon dan overdag.

Lees ook: Superman in dood. Lang leve Super Mario!

Goed... 8 feiten die de gekte rond deze game onderschrijven.

https://www.youtube.com/watch?v=Qryf2F_QfXg

1. Nintendo uit het slop

Eindelijk weer een succes van Nintendo. Het Japanse bedrijf heeft jarenlang nauwelijks iets met met smartphones gedaan, nu is er ineens de Pokémon-game, waarmee Nintendo zichzelf heeft gered van ondergang. Door Pokémon Go is Nintendo in één klap 10 miljard meer waard.

2. Groter dan Tinder

3. Verslavend? Ja.

Dacht je dat je veel op WhatsApp of Instagram zit? Welnu, de Pokémonners zijn nog veel maniakaler dan jij. Nog even een extra feitje: 60 procent van alle Android-gebruikers in de Verenigde Staten speelt de game.

4. Ongebruikelijke plekken

Mensen zijn gek, vooral als ze Pokémon Go spelen. Op terrassen worden al maatregelen getroffen, hetzelfde geldt voor sauna's en ziekenhuizen. Jongeren lopen er gewoon naar binnen, op zoek naar een zeldzaam digitaal wezentje. Zelfs een politiebureau wordt niet geschuwd.

5. Gestoord straatbeeld

Het straatbeeld ziet er tegenwoordig al niet uit, met mensen die niets anders doen dan kijken op hun smartphone, zelfs op de fiets. Maar Pokémon Go maakt de gekte compleet, zoals deze video in het Central Park onderschrijft.

Pokemon GO is just insane right now. This is in Central Park. It's basically been HQ for Pokemon GO. pic.twitter.com/3v2VfEHzNA — Jonathan Perez (@IGIhosT) 11 juli 2016

6. Criminelen

Uiteraard horen bij digitale megahypes cybercriminelen, die de boel hacken en nepversies maken. En pas ook op voor overvallers die je naar een rustig plekje lokken, zoals in Missouri al gebeurde.

7. Nederland

Officieel is de game alleen nog maar beschikbaar in Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. Maar je kunt de versie via een omweg al installeren in Nederland.

Android: Schakel bij Instellingen > Beveiliging > Onbekende bronnen in en download vanaf je Android-toestel hier het apk-bestand, dat je vervolgens kunt installeren door erop te drukken.

iOS: Log uit bij de App Store, maakt vervolgens een Australisch App Store-account aan met een Australisch adres en zoek vervolgens op Pokémon Go. Je kunt het spel dan in de App Store downloaden. Log daarna weer in met je normale App Store-account.

8. Dode vrouw

'Dode vrouw in vijver Baarn gevonden door spelers Pokémon Go' https://t.co/yS5bMCkPTN pic.twitter.com/XaHtjhUgYc — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 11 juli 2016

Dan nog het meest opmerkelijke nieuwsbericht rondom de hype.